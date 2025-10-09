Angola: Le MINSA renforce ses stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles

Luanda — Le ministère de la Santé a organisé ce mercredi à Luanda un atelier consacré à la vérification et à la validation des instruments du PEN-OMS, visant à renforcer la réponse nationale aux maladies non transmissibles (MNT) en Angola.

Selon un communiqué obtenu par l'ANGOP, cet atelier de deux jours réunit des techniciens et des spécialistes du secteur de la santé pour analyser les protocoles, partager les meilleures pratiques et adapter les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au contexte national.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la directrice nationale de la Santé publique, Helga Freitas, a qualifié cet événement de « jalon important dans le renforcement des soins de santé primaires et de la réponse intégrée aux maladies chroniques les plus répandues, telles que l'hypertension artérielle, le diabète mellitus (sucré) et le cancer du sein ».

Selon Mme Freitas, les MNT représentent l'un des plus grands défis de santé publique, impactant directement la qualité de vie de la population, la productivité et le développement du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« À l'échelle mondiale, les maladies non transmissibles (MNT) sont responsables de plus de 70 % des décès prématurés », a-t-elle déclaré, citant les maladies cardiovasculaires, les néoplasmes, les maladies respiratoires chroniques et le diabète comme principales causes.

Les données préliminaires de l'Enquête sur les indicateurs multiples de santé (2023-2024) révèlent qu'en Angola, 12 % des femmes et 11 % des hommes âgés de 15 à 49 ans souffrent d'hypertension artérielle. Cependant, seulement 2 % de la population de cette tranche d'âge présentait une hyperglycémie.

La responsable a expliqué que pour remédier à cette situation, le pays a mis en oeuvre le Plan national de prévention, de soutien et de protection des personnes atteintes de MNT (2024-2025) et le Plan stratégique multisectoriel de prévention et de contrôle des MNT (2025-2030).

Ces plans comprennent une approche multisectorielle, un accès élargi au diagnostic et au traitement, ainsi que la vaccination préventive, notamment contre le VPH.

La directrice nationale de la Santé publique a annoncé que la création de la Commission nationale pour la mise en oeuvre des programmes PEN-OMS et PEN-Plus, instruments visant à renforcer les soins primaires et secondaires dans la lutte contre les maladies non transmissibles, est également en cours.

Helga Freitas a conclu en déclarant que l'atelier représente une étape décisive dans la consolidation d'un cadre technique commun pour la lutte contre les MNT en Angola, l'accent étant mis sur l'amélioration continue des services et la réduction du fardeau de ces maladies pour la population.