Angola: Les travaux de construction du SIAC dans le district de Kilamba ont débuté aujourd'hui

8 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par GIZ/MAG/LUZ

Talatona — Les travaux de construction de la nouvelle sous-unité du Service intégré aux citoyens (SIAC) de la municipalité de Kilamba, à Luanda, ont débuté ce mercredi, pour un investissement estimé à 10,5 milliards de kwanzas.

Ce projet, dont l'achèvement est prévu en 2026, s'étend sur une superficie totale de 26 706,26 mètres carrés et s'inscrit dans le Plan national de développement (PDN 2023-2027).

Cette initiative s'inscrit également dans la Politique de modernisation de l'État, qui renforce l'engagement de l'exécutif en faveur de la décentralisation et de l'humanisation de l'Administration publique par la création d'infrastructures modernes et fonctionnelles.

Lors de la présentation du projet, le directeur du SIAC, Leviano Carvalheda, a souligné que ce nouveau bâtiment témoigne d'un engagement en faveur de la décentralisation et de l'humanisation de l'administration publique, en rapprochant les services des citoyens et en améliorant leur efficacité.

Le projet comprend deux phases : la première consacrée à la construction de l'infrastructure principale, et la seconde axée sur la création de salles de cérémonie de mariage, d'un centre d'événements, d'un terrain polyvalent et d'espaces de loisirs et d'activités diverses.

Selon le directeur, le nouveau SIAC disposera d'une surface construite 50 % supérieure à celle des modèles précédents et pourra accueillir une population estimée à 800 000 personnes.

L'établissement comprendra deux salles de mariage et des salles d'attente privées dotées de technologies modernes pour garantir la sécurité et l'efficacité des services publics.

La deuxième phase comprend également la création d'un centre de traitement des données, réparti entre les SIAC de Kilamba et de Talatona, afin de garantir la protection des informations et la transformation numérique du système.

Il a expliqué que Banco Atlântico sera l'organisme national de financement du projet, dont l'achèvement est prévu dans un délai de neuf à douze mois.

