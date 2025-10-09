Sénégal: Lutte contre la déperdition scolaire des filles - «Les Ainés protecteurs» sensibilisent sur la gestion des menstrues

Dans le cadre de la campagne nationale «Les Ainés protecteurs», déroulée par l'Alliance nationale des jeunes pour la santé et le développement (ANJSD), les acteurs ont déroulé, mardi dernier, une initiative de sensibilisation dénommée «Back to school», sur la gestion des menstrues à l'endroit des filles de l'établissement François Félix Corréa de Guédiawaye. Ces dernières ont reçu des mains de leurs «ainés» des kits de serviettes hygiéniques. Une manière de contribuer à une rentrée scolaire paisible mais dans la dignité pour les filles. Cette activité est couplée au désherbage de l'établissement, avec l'appui de la SONAGED.

De plus en plus des filles abandonnent l'école et les menstrues constituent une raison et non la moindre de cet abandon. Partagées qu'elles sont entre manque d'information sur la gestion de ces menstrues, douleurs abdominales, malaise général, railleries des garçons, indisponibilité de toilettes pour filles, pénurie d'eau. Autant de facteurs, entre autres, qui font que la période des menstrues est redoutée par les jeunes filles mal préparées à cause du tabou autour de cette question dans leurs communautés mais surtout en zones rurales.

Mardi dernier, la campagne «Les Ainés protecteurs» de l'Alliance nationale des jeunes pour la santé et le développement (ANJSD) a déroulé une activité de sensibilisation sur la gestion de l'hygiène des menstrues dénommé «Back to school» à Dakar, au sein de l'établissement François Félix Corréa de Guédiawaye. Elle a réuni les «Ainés protecteurs», des élèves-filles et le corps enseignant afin de mieux les préparer pour une année scolaire paisible mais dans le respect de la dignité des filles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Coura Cissé, Coordinatrice des points focaux régionaux dans le cadre de ladite campagne des «Ainés protecteurs», il s'agit d'aider les concernées à gérer ces indispositions au moment crucial. «On a fait beaucoup d'activités sur la gestion des menstrues pendant les «school tours» avec les points focaux dans différents établissements des 14 régions du Sénégal. La plupart des élèves ont sollicité des kits de serviettes hygiéniques. Et c'est pour cela qu'on s'est dit qu'avec la rentrée des classes, on va faire un «Back to school» dans la dignité, en appuyant les jeunes filles par des kits qui vont leur permettre de gérer leurs règles sur un moment crucial».

Et d'ajouter : «à notre niveau, on a dit que ce serait bien de faire une campagne de «Back to school», comme on l'avait fait avec «les school tours», en désherbant les écoles ciblées par les points focaux et aussi en faisant des distributions de serviettes hygiéniques à des jeunes filles qui sont dans des états de vulnérabilité. C'est pour cela qu'on a fait cette campagne de retour dans les écoles».

En plus de la sensibilisation sur la gestion des menstrues, sur l'importance d'utiliser les serviettes hygiéniques, les «Ainés protecteurs» ont porté le plaidoyer auprès des municipalités. «On a impliqué les municipalités pour les inciter à aider les écoles qui n'ont pas de points d'eau», a-t-elle déclaré.

Fu côté de l'Inspection de l'enseignement élémentaire, l'Inspecteur Issa Diouf a exprimé sa satisfaction d'accueillir cette campagne. «Nous sommes très satisfaits du fait que l'Alliance nationale des jeunes vienne au niveau des collèges pour sensibiliser les jeunes filles sur la gestion des menstrues, qui est une problématique qui concerne les jeunes adolescentes. Ces dernières ont beaucoup de difficultés parce qu'elles n'ont pas les bonnes informations. Le plus important, c'est le fait qu'à la fin de cette activité de sensibilisation, elles sont bien outillées pour prendre en charge les menstrues de la meilleure des manières et de savoir comment gérer leurs serviettes hygiéniques», a-t-il fait savoir.

Revenant sur les difficultés concernant la gestion des filles dans les établissements, M. Diouf atteste : «la disponibilité des serviettes est une réalité dans nos établissements. Des filles n'ont pas les moyens de les acheter et ce n'est pas disponible en quantité dans les écoles. La deuxième chose, c'est que les écoles ne sont pas très souvent équipées en toilettes inclusives où elles puissent aller se prendre en charge correctement, sans que cela gêne leurs enseignements-apprentissages».

Il précise : «Au niveau de l'Inspection, il y a le bureau-genre qui travaille avec le personnel qui est en charge de la question-genre au niveau des écoles et qui prend la question très au sérieux. Donc, nous cherchons des partenaires qui viennent, des associations, des ONG, nous appuyer à gérer cette question. Parce que nous constatons que la gestion des menstrues est mal gérée et les filles peuvent aller jusqu'à l'abandon».