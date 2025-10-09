Sénégal: Marché de la commande publique - L'ARCOP inaugure la phase pilote de la plateforme APPEL

L'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) franchit une étape décisive dans la modernisation de la gouvernance de l'État avec le lancement de la phase expérimentale de la plateforme APPEL, Achats Publics en Procédures Electroniques. Cette innovation marque un tournant vers une administration plus efficiente, transparente et inclusive.

Dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation des services publics, l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) va procéder au lancement officiel de la phase pilote de la plateforme APPEL (Achats Publics en Procédures Electroniques), dès mardi prochain, 14 octobre 2025. Conçue pour dématérialiser l'ensemble des procédures de la commande publique, cette plateforme incarne la volonté de l'État de bâtir une administration moderne, performante et accessible à tous.

Pour le Directeur général de l'ARCOP, Moustapha Djitté, «cette réforme va bien au-delà de la simple innovation technique», lit-on dans un communiqué en date d'hier, mercredi 8 octobre 2025. «La dématérialisation de la commande publique, ce n'est pas seulement une réforme administrative, c'est une transformation culturelle qui place la transparence et la traçabilité au coeur de l'action publique», souligne-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La plateforme APPEL permettra de gérer de manière intégralement numérique le cycle complet des marchés publics : planification, appels d'offres, évaluation, attribution et suivi. Elle garantit une interopérabilité avec les autres systèmes publics, tout en respectant les standards internationaux de l'OCDE. L'automatisation des indicateurs de performance (KPI) facilitera également le suivi des politiques publiques et l'évaluation des résultats.

Selon l'ARCOP, cette initiative vise quatre objectifs majeurs : Accélérer les processus de passation des marchés publics ; Renforcer la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources ; Faciliter l'accès des PME et des acteurs nationaux à la commande publique ; Valoriser les réformes structurelles de l'État en matière de digitalisation et de gouvernance.

Les retombées économiques s'annoncent considérables. D'après une étude d'impact menée par l'ARCOP, la dématérialisation pourrait générer 300 milliards de FCFA d'économies annuelles, dont 84 milliards de gains budgétaires immédiats, tout en réduisant de 40% le coût d'accès aux marchés pour les petites et moyennes entreprises. La productivité des cellules de passation des marchés pourrait, quant à elle, augmenter de 30%, et plus de 500 emplois numériques devraient être créés.

Au-delà des aspects financiers, la plateforme APPEL contribuera à une meilleure traçabilité des procédures, à la réduction des délais administratifs et à la diminution de l'empreinte carbone liée à l'usage du papier et aux déplacements.

En redéfinissant les standards de performance et d'équité, l'ARCOP positionne la commande publique comme un véritable levier de bonne gouvernance et de développement durable. Avec APPEL, le Sénégal affirme son ambition : devenir un modèle africain de transparence et d'efficacité administrative.

Le lancement de cette phase expérimentale va réunir l'ensemble des acteurs du secteur : administrations, entreprises, partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants de la société civile. L'événement permettra de présenter les fonctionnalités de la plateforme et d'échanger autour des enjeux liés à la dématérialisation de la commande publique.