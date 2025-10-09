Afrique: Forum « Invest Sénégal » - L'ambassadeur de Chine salue un « rendez-vous économique et visionnaire »

Lors du forum « Invest Sénégal », coorganisé par l'Ambassade de Chine et l'Association des entrepreneurs chinois au Centre International Abdou Diouf de Diamniadio, Son Excellence Li Zhigang, ambassadeur de Chine au Sénégal, a accordé une interview dans laquelle il a dressé un tableau optimiste et dynamique de la coopération bilatérale, soulignant les profondes amitiés qui unissent les deux nations et leur vision partagée pour un avenir commun.

L'ambassadeur Li Zhigang a d'emblée rappelé la solidité des relations sino-sénégalaises, évoquant « une amitié très profonde entre la Chine et le Sénégal, ainsi que l'amitié profonde entre le gouvernement et les élus ». Il a mis en avant l'importance des interactions étroites au plus haut niveau, citant notamment les visites du président sénégalais et les communications fructueuses entre les dirigeants des deux pays.

« Le renforcement de la confiance et de la coordination politique entre la Chine et le Sénégal renforce davantage la coopération sino-sénégalaise », a-t-il affirmé.

Pour le diplomate, le Sénégal présente des atouts majeurs pour les investisseurs chinois. Il a cité « la stabilité politique », les « ressources riches humaines » et le « fort dynamisme de la génération jeune ». « Il y a beaucoup de talent sénégalais (...) ils aiment aussi faire du sport. Cela montre que le Sénégal possède un fort potentiel de développement. C'est aussi ce que les entreprises chinoises ont vu », a-t-il déclaré, soulignant l'intérêt croissant des entreprises technologiques chinoises pour le marché sénégalais.

L'ambassadeur a rappelé les traces déjà visibles de cette coopération, avec des projets structurants comme le Musée des Civilisations Noires. Aujourd'hui, la collaboration s'étend avec succès à de nouveaux domaines, notamment la haute technologie.

« Aujourd'hui, le domaine de la nouvelle technologie s'avance davantage qu'auparavant », a-t-il noté, mentionnant la participation d'entreprises technologiques chinoises de renom au forum.

Il a exprimé sa conviction que le gouvernement sénégalais continuera d'améliorer le climat des affaires pour attirer davantage d'investissements. « Cette nouvelle entreprise n'est pas uniquement une entreprise pour l'économie (...) C'est aussi une entreprise pour l'innovation et l'éducation », a-t-il précisé, voyant dans la jeunesse sénégalaise bien formée la clé pour « accomplir la Vision2050 du Sénégal ».

Une Vision2050 partagée et un « rendez-vous » historique

Un point fort de son intervention a été le parallèle qu'il a établi entre les ambitions de long terme des deux nations. « Comme le Sénégal a fixé une vision 2050, la Chine va réaliser le rêve national d'ici 2049. Donc là-bas, on aura un rendez-vous entre la Chine et le Sénégal ».

Ce forum représente, selon lui, une première étape cruciale vers la concrétisation de ce « rendez-vous ». « Je crois que c'est une très importante lignée qui nous permettra de réaliser ce rendez-vous entre la Chine et le Sénégal à la fin de l'année », a-t-il annoncé, laissant entrevoir de futures initiatives pour rapprocher les économies des deux pays.

S.E. Li Zhigang a conclu en soulignant le caractère exemplaire du partenariat sino-sénégalais. « La coopération sino-sénégalaise sera aussi un très bon exemple dans la coopération entre les pays du Sud et aussi pour la coopération sino-africaine ».

Enfin, il a lancé un appel aux médias des deux pays, les invitant à renforcer leurs échanges pour « approfondir la compréhension mutuelle » et accompagner ce nouvel élan dans les relations entre la Chine et le Sénégal, deux nations unies par une « même ambition » et déterminées à « partager un très bel avenir ».

Le forum Invest Sénégal, coorganisé par l'Ambassade de Chine au Sénégal et l'Association des entrepreneurs chinois, vise à promouvoir les opportunités d'investissement et à renforcer les liens économiques entre les entreprises chinoises et le marché sénégalais, dans divers secteurs porteurs.