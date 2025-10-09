Afrique: Forum Invest Sénégal - La vitalité de la coopération sino-sénégalaise célébrée

L'Ambassade de Chine au Sénégal et l'Association des entreprises chinoises ont conjointement organisé, hier mercredi 8 octobre 2025, au Centre international Abdou Diouf (CIAD) de Diamniadio, un forum axé sur les opportunités d'investissement et le renforcement du partenariat économique entre le Sénégal et la Chine.

Placée sous le sceau du dialogue et du partage d'expériences, cette rencontre de haut niveau a réuni de nombreuses autorités, chefs d'entreprises et partenaires techniques. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Hamidou Sarr, a ouvert la cérémonie officielle en saluant « la solidité et la pertinence du modèle de coopération sino-sénégalaise », tout en insistant sur «la nécessité de promouvoir des investissements durables et mutuellement bénéfiques ».

À sa suite, l'ambassadeur de Chine au Sénégal, Li Zhigang a rappelé les liens historiques d'amitié et de coopération entre les deux pays, mettant en exergue les grands projets réalisés au Sénégal avec l'appui chinois, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et du numérique.

Le directeur général de l'APIX, Bacary Séga Bathily, a pour sa part souligné l'importance de ce type de rencontres pour stimuler l'attractivité du Sénégal et renforcer la visibilité du Plan Sénégal vision 2050.

Le directeur général de l'Agence d'Aménagement et de Promotion de l'Investissement des Sites Industrielles (APROSI), Amadou Guèye a, lui aussi, mis en avant les efforts de son institution pour accompagner les investisseurs et créer un environnement favorable à l'implantation d'entreprises dans les zones industrielles du pays.

L'un des temps forts du forum a été la signature de plusieurs contrats de partenariat entre des institutions sénégalaises, dont la SICAP et l'APIX, et des entreprises chinoises.

Ces accords visent à dynamiser les secteurs du logement, de l'aménagement urbain et de la promotion des investissements.

Des vidéos illustrant la réussite des projets sino-africains ont également été projetées, témoignant de l'efficacité et de la continuité du modèle de coopération entre la Chine et le continent africain.

En clôturant les travaux, les organisateurs ont réaffirmé leur volonté de faire de ce forum un rendez-vous annuel dédié au partage d'expériences et à la consolidation des relations économiques entre la Chine et le Sénégal.