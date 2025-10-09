Sénégal: Promotion des énergies renouvelables - Le Fonds Vert Energie Sénégal (REEF) lancé

Le FONSIS, en partenariat avec le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, la Fondation Africaine pour le Climat et le GGGI, a organisé hier, mercredi 8 octobre 2025, le lancement du Fonds Vert Energie Sénégal (REEF), à Diamniadio, en marge du Forum Invest in Senegal. Le REEF constitue une étape majeure dans la mise en oeuvre du Partenariat pour une Transition Énergétique Juste (JETP) du Sénégal, afin d'élargir l'accès à l'énergie et de porter la part des énergies renouvelables à 40% du mix électrique, d'ici 2030.

Le fonds vise à mobiliser des financements privés et institutionnels (banques de développement, investisseurs à impact, partenaires internationaux) pour soutenir des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de la mobilité durable et des infrastructures vertes.

«Nous ne lançons pas simplement un fonds de plus ; nous activons un véritable accélérateur de l'accès universel à l'électricité et de l'industrialisation verte, pour le Sénégal et, au-delà, pour l'ensemble de l'espace UEMOA. Le REEF interviendra en fonds propres et en dette mezzanine pour stimuler l'attractivité de ces projets auprès des prêteurs traditionnels et investisseurs institutionnels. Avec une taille cible de 200 millions EUR, la mission du REEF est claire : catalyser le bouclage du financement des projets verts portés par le secteur privé», explique le Directeur général du FONSIS, Babacar Gningue.

M. Gningue a assuré que des mécanismes de gouvernance rigoureux vont encadrer ce projet vert. Il a cité la mise en place d'une entité de gestion indépendante, d'un comité d'investissement ainsi que des rapports trimestriels devant assurer «une transparence complète». Selon lui, le Fonds pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique représente une «opportunité unique pour son rendement, ses impacts socio-économiques, son alignement sur les priorités stratégiques nationales et son pipeline de projets déjà constitués».

