Sénégal: Bakary Séga Bathily, Directeur général de l'APIX - «Nous avons bâti une confiance nouvelle»

9 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ndéye Aminata Cissé

«Nous avons partagé des idées, échangé des expériences, établi des partenariats, mais surtout, nous avons bâti une confiance nouvelle, celle d'un Sénégal debout, souverain et ouvert, qui croit en sa jeunesse, en ses entreprises et en ses partenaires». Ces propos sont du Directeur général de l'APIX, Bakary Sega Bathily. Il s'exprimait hier, mercredi 8 octobre 2025, lors de la cérémonie de clôture du Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal).

Selon lui, ces deux jours (les 7 et 8 octobre) ont montré que le Sénégal n'est pas seulement une destination d'investissement, mais une terre d'essence. «Ici, investir n'est pas un acte financier, c'est un choix de confiance et de partenariat. Ce forum a mis en lumière des projets concrets, des partenariats solides, des engagements partagés. Mais, au-delà des chiffres et des annonces, c'est l'énergie collective, l'unité d'ambition et la clarté des visions qui marquent cette édition. Nous avons vu l'État à l'écoute, un secteur privé en mouvement, une jeunesse créative et un continent qui s'assure», se réjouit-il.

Sous le leadership du président de la République Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, indique-t-il, le Sénégal a ouvert une nouvelle ère d'attractivité gagnant-gagneur. «Une ère où le partenariat public-privé devient la clé du développement, où le capital international s'allie au service, au savoir-faire local, où l'investissement devient synonyme de transformation durable. L'APIX continuera de jouer son rôle de porte d'entrée et d'accélérateur de projets pour faire du Sénégal un pôle économique, régional et continental», promet M. Bathily.

Il invite toutes les parties prenantes à transformer les intentions en investissements, les signatures en chantiers et les promesses en emplois. «Le gouvernement est prêt, le secteur privé est prêt, le peuple sénégalais y croit. C'est dans cette unité d'action que réside notre force. C'est ensemble que nous ferons du Forum FII Sénégal une référence mondiale de co-investissement, de co-développement», lance-t-il.

Et d'ajouter : «ces deux jours nous ont appris une chose essentielle : le Sénégal attire, inspire, mais surtout le Sénégal transforme. Nous avons aujourd'hui une responsabilité partagée, celle de maintenir le cap, d'approfondir les partenariats et d'accélérer les réformes. Parce que l'avenir ne se subit pas, il se construit. Parce que l'attractivité ne se décrète pas, elle se mérite. Parce que la souveraineté ne se proclame pas, elle se prouve. Et le Sénégal l'a prouvé».

