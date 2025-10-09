Sénégal: Le gouvernement face à la presse - Les points saillants qui seront abordés ce vendredi

Le gouvernement du Sénégal tiendra ce vendredi 10 octobre une conférence de presse dénommée pour présenter les dossiers majeurs du moment. Modérée par Mme Marie Rose Khady Fatou Faye, porte-parole du gouvernement, cette rencontre avec les médias commencera à 15h30 au Building Administratif Président Mamadou Dia, dans le cadre de « Kaddu », le rendez-vous de l'actualité gouvernementale.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, exposera les opérations de réorganisation et de sécurisation de l'espace public, visant à renforcer la sécurité et l'ordre dans les villes et quartiers.

Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, fera le point sur la gestion des inondations et le bilan des opérations hivernales menées cette année pour protéger les populations et les infrastructures.

Quant au ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, il détaillera les préparatifs pour assurer une rentrée scolaire 2025-2026 fluide et sécurisée pour les élèves et le personnel éducatif.

Cette conférence traduit la volonté du gouvernement de maintenir une communication transparente avec les citoyens et de rendre compte des actions concrètes entreprises pour améliorer la vie quotidienne des Sénégalais.