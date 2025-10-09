Madagascar: Présidentielle de 2028 - « Je ne serai plus candidat » dixit Andry Rajoelina

Malgré la pression de la rue, le président de la République entend s'en tenir aux dispositions constitutionnelles prévoyant un mandat de 5 ans.

C'est officiel. Andry Rajoelina ne briguera pas un troisième mandat. Durant la concertation nationale qui s'est tenue au Ceremony building du Palais d'État d'Iavoloha hier, le président de la République a tenu à mettre les points sur les « i » en annonçant officiellement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine course à la Magistrature suprême prévue se dérouler en 2028.

« Cherchez une autre personne. Je ne me présenterai plus à la prochaine élection présidentielle », a-t-il déclaré. Une annonce qui dément toutes les rumeurs et supputations selon lesquelles l'actuel homme fort du pays envisagerait de procéder à une réforme constitutionnelle pour obtenir de nouveaux mandats.

Toutefois, son intervention hier face aux milliers de jeunes venus à Iavoloha démontre qu'il n'entend pas céder à la pression de l'opposition et du mouvement Gen Z qui réclament sa démission. Le chef de l'État prévoit de terminer son mandat jusqu'en 2028. Il souhaite en effet relever le défi de mettre fin définitivement aux problèmes de délestage et de changer les réalités du pays dans les trois années à venir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Déception

Andry Rajoelina se dit conscient des risques que cette annonce de non candidature va engendrer, notamment la déception dans les rangs de ses partisans. « Il y aura peut-être ceux qui vont démissionner. Certains vont me lâcher et me laisser seul. Certains seront déçus. Mais je dois terminer la mission que Dieu m'a confiée... je vais faire en sorte qu'à la fin de mon mandat il n'y aura plus de délestage à Madagascar », a-t-il soutenu.

En effet, face à cette situation de troubles, le Président Andry Rajoelina préfère s'en tenir à la Constitution qui lui accorde un mandat de 5 ans renouvelable une fois seulement.

Pour rappel, il entame actuellement la deuxième année de son second et dernier mandat. Le chef de l'État persiste et signe toutefois en annonçant que les troubles et la déstabilisation ne constituent pas une solution. La question est désormais de savoir si cette annonce va diminuer les ardeurs de l'opposition qui n'entend pas attendre 2028 pour monter au pouvoir.