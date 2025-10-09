Madagascar: Plateforme Firaisankina - « La nomination du nouveau Premier ministre est une provocation »

La plateforme Firaisankina dénonce un passage en force du régime Rajoelina et fustige une nomination jugée provocatrice, symbole d'un pouvoir sourd aux appels du peuple en quête de changement.

Pour le Firaisankina, la décision du Président Andry Rajoelina constitue « un mépris de la lutte menée actuellement par le Peuple malgache ». Dans sa déclaration de mardi dernier,la plateforme dénonce un passage en force dans un contexte marqué par une crise politique profonde, où la population réclame, selon ses termes, « un changement total du système et du mode de gouvernance ». L'entêtement et « l'arrogance » prêtés au chef de l'État seraient, selon eux, la preuve manifeste de son refus de répondre aux aspirations populaires.

Provocation

Le groupement fustige notamment le profil du nouveau locataire de Mahazoarivo, qu'il considère comme faisant partie intégrante d'un système ayant « appauvri le Peuple et détruit la Nation ». Dans cette optique, la nomination est assimilée à une provocation, tant elle ravive les blessures d'une gouvernance critiquée pour son inefficacité. Firaisankina estime qu'aucune stabilité ne pourra émerger tant que la violence et la répression perdurent.

« Toutes les mesures et décisions prises dans ce contexte troublé sont nulles et non avenues », déclare-t-il, appelant par ailleurs à la cessation immédiate des arrestations et de la répression des manifestations, ainsi qu'au respect des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et de réunion.

Intérêts du Peuple

Refusant de participer à tout dialogue « dans un climat de violence », la plateforme Firaisankina réitère qu'elle ne soutiendra aucune initiative ne plaçant pas l'intérêt du peuple au premier plan. Elle affirme par ailleurs son appui sans faille à la jeunesse malgache, perçue comme le moteur d'une « lutte légitime pour la libération du peuple et la reconstruction de la Nation ».

Il s'agit de sa deuxième prise de position depuis le début des manifestations. Le 1er octobre, Firaisankina avait déjà exprimé son soutien au mouvement de la Gen Z, tout en rejetant toute participation à un éventuel gouvernement d'ouverture.