Madagascar: CENI - Pour le report des sénatoriales

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a décidé de reporter l'ouverture des dossiers de candidature pour les élections sénatoriales au 11 décembre prochain.

Initialement fixée au 9 octobre, cette étape du processus électoral n'aura pas lieu à la date prévue, selon le président de la CENI, Arsène Dama Andrianarisedo. Lors d'une émission diffusée en direct hier, le président de l'institution a indiqué que « cette décision du bureau permanent de la CENI résulte des circonstances actuelles du pays ».

« La constitution des dossiers est difficile dans le contexte actuel, et aucun budget n'a encore été alloué pour la tenue du scrutin », a-t-il précisé. Une nouvelle réunion du bureau permanent devrait se tenir prochainement pour déterminer la suite du calendrier électoral.

Affaires judiciaires

Arsène Dama Andrianarisedo a également évoqué la nécessité d'apporter des ajustements à la loi électorale. Plusieurs points techniques ont été soulevés lors de son intervention, dans le but d'assurer un processus plus cohérent et conforme aux réalités du moment.

Le président de la CENI a profité de cette occasion pour renouveler son appel à la grâce présidentielle en faveur des élus et des citoyens poursuivis dans des affaires judiciaires controversées, notamment le maire d'Antsiranana et le député de Vangaindrano. Selon lui, une telle mesure contribuerait à apaiser le climat politique et à rétablir une certaine stabilité dans le pays.

Droits fondamentaux

Par ailleurs, la CENI a exprimé sa compréhension à l'égard des revendications citoyennes menées actuellement par les jeunes du mouvement « Gen Z », qui réclament l'accès à l'électricité et à l'eau.

« Ce sont des droits fondamentaux, et nous partageons leurs préoccupations en tant qu'institution citoyenne », a souligné Arsène Dama Andrianarisedo. Enfin, il a lancé un appel au dialogue et à la concertation nationale entre toutes les forces vives, afin de restaurer la confiance et de placer l'intérêt supérieur de la Nation au-dessus des divergences politiques.