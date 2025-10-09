Madagascar: Ambatomaro - Plusieurs suspects interpellés par les « andrimasom-pokonolona »

Depuis environ une semaine, le quartier d'Ambatomaro voit se déployer une initiative citoyenne - les « andrimasom-pokonolona » - pour renforcer la sécurité, à l'image d'autres fokontany. Cette mobilisation spontanée, portée par des pères de famille et des jeunes volontaires, constitue une réponse concrète aux préoccupations sécuritaires dans un contexte national tendu. Leur action se traduit par des patrouilles de surveillance et le signalement de personnes suspectes aux forces de l'ordre.

Les premiers retours sont positifs : de nombreux habitants affirment se sentir plus en sécurité, établissant un lien direct entre la présence des patrouilles et une amélioration tangible de leur quotidien. Selon plusieurs sources, ces volontaires ont déjà interpellé, ces derniers jours, plusieurs individus malintentionnés avant de les remettre à la police. Interrogé sur le sujet, le responsable du fokontany confirme que l'agitation s'est quelque peu apaisée récemment, tout en exprimant une inquiétude : « Jusqu'à quand ? ».

Il dénonce des bandes de malfaiteurs, bien connues des services de police, qui sèment régulièrement la panique. « Ces individus, qui n'écopent que de quelques mois de prison, reviennent systématiquement commettre leurs méfaits une fois leur peine purgée », déplore-t-il, tout en appelant les autorités à prendre des mesures drastiques.

Le fonctionnement de ce dispositif repose sur un modèle de participation communautaire. Chaque résident est tenu de contribuer, soit en donnant de son temps au sein du groupe, soit par une aide financière.

Au-delà de la population, l'initiative bénéficie également d'un soutien plus large de la part des entreprises locales implantées dans le quartier, marquant ainsi l'engagement du secteur privé.

Prenant les devants, la société Akanjo a apporté un soutien matériel et logistique. Un espoir subsiste désormais de voir d'autres entreprises locales suivre cet exemple, tandis que les autorités, elles, ont déjà répondu présentes.