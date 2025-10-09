Madagascar: Résilience bleue - La jeunesse de l'océan Indien se donne la main

De Tuléar à Mombasa, la jeunesse de l'océan Indien trace la voie de la résilience bleue. Portés par la passion et la science, de jeunes chercheurs de la région de l'océan Indien se mobilisent pour préserver les écosystèmes marins et côtiers.

Le 13e symposium de la WIOMSA (Association des sciences marines de l'océan indien), à Mombasa, Kenya a révélé une génération déterminée à faire de la recherche un levier pour un avenir durable. Du 28 septembre au 3 octobre 2025, la relève scientifique de l'océan Indien a pris la parole.

Grâce au projet RECOS de la Commission de l'océan Indien (COI), vingt jeunes chercheurs ont présenté leurs travaux sur la résilience des zones côtières et marines, de Madagascar aux Comores, Parmi eux, Mariela Razafindralandy, étudiante à l'université de Tuléar, a pu « présenter [ses] résultats de recherche (...) sur les aires marines éducatives, dont la faisabilité du transfert du dispositif dans le sud-ouest malgache se heurte à des blocages socioculturels ».

Engagement

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà des présentations scientifiques, le symposium de la WIOMSA a mis en lumière une dynamique nouvelle, celle d'une coopération régionale portée par la jeunesse.

Encadrés par la COI (Commission de l'Océan Indien) et soutenus par l'Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), ces jeunes chercheurs incarnent une force montante. Celle-ci est surtout consciente que la science n'a de sens que si elle sert la société.

Leur engagement traduit une conviction commune. L'avenir de l'océan Indien se construit dans les laboratoires, les mangroves et les esprits passionnés d'une génération qui fait de la recherche un acte d'espoir et de responsabilité.

« Je vais pouvoir partager avec mes collègues de Tuléar les expériences de cet échange scientifique et l'intérêt d'intégrer un réseau régional » a conclu Mariela Razafindralandy qui pense déjà à l'avenir.