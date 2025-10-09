Les Barea de Madagascar ont remporté une victoire précieuse (2-1) face aux Coelacanthes des Comores lors de la neuvième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, sous une pluie battante à Abidjan. Cette performance permet à Madagascar de conforter sa deuxième place dans le groupe I, à l'aube d'un ultime duel face au Mali.

Les protégés de Corentin Martins ont signé une victoire cruciale (2-1) contre les Coelacanthes des Comores dans un derby de l'Océan Indien intense, disputé sous des trombes d'eau, ce mercredi, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce succès, acquis lors de la neuvième journée des éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026, maintient Madagascar à la deuxième place du groupe I avec 19 points (+8), gardant ainsi ses espoirs de qualification bien vivants.

Dès le coup d'envoi, les deux équipes se sont livrées à un combat acharné, alternant les offensives. Les Barea ont frappé les premiers à la 11e minute grâce à une réalisation du milieu offensif, Clément Couturier, qui a su conclure une action bien menée. Malgré les assauts répétés des Comoriens, emmenés par Selemani, les Malgaches ont conservé leur avantage jusqu'à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Madagascar a accentué son avance à la 73e minute. El Hadary, d'un coup de tête précis, a profité d'une passe décisive de Radoniaina Rabemanantsoa pour porter le score à 2-0. Les Coelacanthes ont réagi à la 81e minute par Rafiki Saïd, qui a réduit l'écart sur une action bien construite. Mais malgré une fin de match sous pression, les Barea ont tenu bon, scellant une victoire 2-1 qui les place en position de force avant la dernière journée.

Le groupe I en ébullition

Dans les autres rencontres du groupe, le Mali a repris la troisième place (15 points, +8) en dominant le Tchad (2-0), tandis que le Ghana, leader incontesté, a écrasé la République centrafricaine (5-0). Avec 22 points (+16), les Black Stars sont d'ores et déjà qualifiés pour le Mondial 2026, même en cas de revers face aux Comores lors de la dernière journée. Pour Madagascar, la route vers la qualification reste ouverte, mais semée d'embûches.

Les Barea affronteront les Aigles du Mali ce dimanche 12 octobre au stade du 26 Mars à Bamako, dans un match qui s'annonce comme une finale pour la deuxième place, synonyme de barrage. Une victoire éclatante, combinée à une improbable défaite du Ghana, pourrait même permettre à Madagascar de rêver à une qualification directe, à condition de combler l'écart au goal-average (+16 pour le Ghana, +8 pour Madagascar).

Classement du groupe I après la neuvième journée :

1. Ghana : 22 points (+16)

2. Madagascar : 19 points (+8)

3. Mali : 15 points (+8)

4. Comores : 15 points (0)

5. République Centrafricaine : 5 points (-14)