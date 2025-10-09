Afrique: Pétanque/Mondial féminine - Les boulistes malgaches en lice à Douai

Le championnat du monde de pétanque féminin débute ce jour au boulodrome de Douaisis, à Douai, en France. Jusqu'au 12 octobre, 45 nations s'affronteront dans les épreuves de triplette féminine et de tir de précision. Parmi elles, Madagascar, représenté par une équipe déterminée, ambitionne de porter haut les couleurs nationales lors de cette édition 2025.

L'équipe malgache, composée de quatre talentueuses boulistes : Nomenjanahary Ravomanana, Nirinaniaina Lalatiana, Nambinintsoa Ranaivoson et Miary Malalaharison, est encadrée par Hanta Francine Randriambahiny, surnommée « Cicine », championne du monde de tir de précision en 2011. Selon les dernières informations, la délégation, conduite par le président de la Fédération des Sports Boules Malgaches (FSBM), Julio Adrien Edouard, a quitté Dijon hier pour rejoindre Douai, où elle est désormais installée, prête à en découdre.

Le programme des championnats s'annonce intense. Ce jeudi, après la cérémonie d'ouverture prévue à 14h, la compétition s'ouvrira avec les phases qualificatives du tir de précision, suivies des repêchages et des quarts de finale pour clore la journée.

Demain, place au premier, deuxième et troisième tours des épreuves en triplette. En parallèle, le tir de précision reprendra à 17h avec les demi-finales, avant une finale très attendue vers 19h30. Samedi, les quatrième et cinquième tours des triplettes ouvriront la journée, suivis des huitièmes et quarts de finale à partir de 16h30.

Enfin, dimanche 12 octobre, les demi-finales des triplettes débuteront à 8h30, avant la grande finale prévue à 16h, qui couronnera les championnes du monde. Après une préparation rigoureuse en France depuis août, marquée par des résultats prometteurs dans divers tournois estivaux, l'équipe malgache aborde ce mondial avec une confiance affichée.