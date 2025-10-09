Madagascar: Concours artistique - Les jeunes appelés à créer pour la paix et les droits humains

Un concours artistique national vient d'être lancé à Madagascar pour inciter les jeunes de 18 à 30 ans à s'exprimer sur la paix et les droits humains à travers l'art, la voix ou l'écriture.

Organisé dans le cadre du projet Rary Aro Madagascar 2 (RAM2), ce concours invite les jeunes à soumettre avant le 31 octobre 2025 une oeuvre originale -- podcast, création visuelle ou texte narratif -- autour du thème « Agir maintenant pour un monde de paix : des jeunes qui défendent les droits humains et l'espace civique par l'art, la voix et l'action ».

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des messages du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) et fait écho à la Journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre, ainsi qu'à la Journée des droits de l'Homme du 10 décembre. Selon Volker Türk, Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme, « la paix doit se construire autour des droits humains ».

Les jeunes participants sont encouragés à aborder des thématiques telles que le droit à la terre, l'impact du changement climatique, la liberté d'expression ou encore le rôle des artistes et activistes dans la promotion d'une société inclusive. Les oeuvres seront évaluées selon leur originalité, leur pertinence et leur impact sur la sensibilisation à la paix et aux droits fondamentaux.

Le concours est soutenu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), le HCDH, l'UNESCO, l'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF). Les lauréats seront annoncés le 10 novembre 2025, avant une remise de prix officielle le 10 décembre, lors de la célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme.

Les participants pourront soumettre leur candidature jusqu'au 31 octobre 2025.