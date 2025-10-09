Madagascar: Érudition - Le Dr Chrysologue Andriamiaroson retrace l'histoire économique du pays

Le jeudi 4 septembre dernier à 16h, l'Alliance française de Toliara a accueilli un séminaire intéressant sur le thème : « Décolonisation économique de Madagascar » présenté par le Dr Chrysologue Andriamiaroson.

L'historien enseignant-chercheur de l'Université d'Antsiranana a tracé l'itinéraire historique et les épisodes charnières que le pays a traversés depuis la deuxième moitié des années 1940.

Selon lui, « Madagascar a drastiquement participé à l'effort de guerre économique pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de cette dernière, de nombreuses populations se voient victimes de l'exploitation, notamment dans les zones à vocation agricole. C'est justement pour cette raison que les zones dites productrices de l'île deviennent des régions de tensions politico-économiques entre l'administration coloniale et les paysans, pendant la marche vers l'indépendance. Il s'agit d'un processus encore établi jusqu'à nos jours, cela est due à la colonisation qui a laissé des séquelles sur l'organisation en place ».

Dépendance

La domination étrangère a engendré la fluctuation et l'instabilité durant les six décennies d'indépendance. « La plupart des Malgaches, surtout les paysans, se disent toujours victimes de la colonisation économique », a-t-il argumenté. L'historien ne se limite pas à raconter, ni à analyser les faits.

En tant que chercheur, il propose des résolutions en dressant des perspectives. De ce fait, casser le schéma esquissé par les ex-colonisateurs serait un moyen efficace afin d'avoir une réelle indépendance.

En sus, le Dr Chrysologue Andriamiaroson met en exergue l'importance de l'éducation « car il se trouve que la plupart des populations qui constituent la classe dominée sont analphabètes ».

Ce phénomène atteint un tel point que les oligarques ultra-capitalistes ayant une mainmise sur l'économie osent ôter le pain de la bouche du petit peuple, notamment les paysans. Du reste, les ressources doivent être exploitées d'une manière optimale. Ainsi pour promouvoir ses richesses, il est impératif pour Madagascar d'adopter des méthodes de développement interne.

L'enseignant-chercheur a également mis en lumière la persistance d'une mentalité d'assistanat. Cette culture subtilement insufflée par les ex-puissances coloniales contribue à l'appauvrissement. « Au lieu de dépendre des aides au développement, il est préférable de commencer par mettre en oeuvre des stratégies efficaces prenant en considération le contexte local », a-t-il soutenu.