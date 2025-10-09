Madagascar: Andry Rajoelina - « Je démissionnerai s'il y a encore du délestage dans un an »

Face à la grogne populaire alimentée par les coupures d'eau et d'électricité à répétition, le président de la République Andry Rajoelina a pris la parole, hier à Iavoloha, pour annoncer une série de mesures destinées à « résoudre définitivement » la crise énergétique qui frappe le pays.

Dans un ton ferme, empreint de mea culpa et de détermination, le chef de l'État a affirmé que « le pays disposerait, dans un an, d'un réseau électrique stable et performant ». Faute de quoi, il s'est engagé à quitter ses fonctions.

« Devant le pays, devant le ciel et devant Dieu, je vous le dis : si, dans un an, il y a encore des délestages à Antananarivo, je démissionnerai », a déclaré Andry Rajoelina, hier au Palais d'Iavoloha, promettant d'en finir avec une situation devenue intenable pour la population et l'économie nationale. « Je demande un an, pas plus. Et je tiendrai ma parole », a déclaré Andry Rajoelina.

Retard

Pour concrétiser cette promesse, Andry Rajoelina a détaillé un « plan d'action » fondé sur plusieurs leviers. D'abord, la mise en service imminente de nouveaux équipements. Un groupe électrogène de 105 MW déjà arrivé à Toamasina, mais resté inactif pendant deux ans, sera enfin transporté à Antananarivo, selon sa déclaration. Un autre groupe de 60 MW est en commande et devrait rejoindre le réseau d'ici deux mois, toujours selon le président de la République.

En parallèle, il a également annoncé le déploiement des parcs solaires qui commencera dans les prochains jours, après la finalisation d'un appel d'offres de 100 MW. À Ampangabe, une unité de 5 MW vient d'être inaugurée, a-t-il rappelé.

D'autres installations suivront : 7 MW à Ilafy, 14 MW à Ambatomirahavavy, et 11,5 MW supplémentaires dans d'autres zones stratégiques. « Nous avons pris du retard, mais nous rattraperons ce temps perdu », a insisté le président de la République, qui a reconnu les lenteurs administratives et la mauvaise coordination de certains de ses collaborateurs.

Echec

Andry Rajoelina a également admis sa part de responsabilité dans les dysfonctionnements. « C'est moi qui nomme les ministres, et quand un ministre échoue, je considère que c'est mon échec », a-t-il déclaré.

En conséquence, il a annoncé la fin des nominations partisanes et des « parachutages », promettant des « recrutements transparents » pour les hauts postes de l'administration et des sociétés d'État, « ouverts à toutes les compétences, sans distinction politique », a-t-il affirmé. Le président de la République a rappelé les effets dévastateurs des délestages sur la vie quotidienne et sur l'économie.

« Les traiteurs, les fabricants de glace, les étudiants, les familles... tout le monde souffre », reconnait-il. Depuis 1982, selon Andry Rajoelina, Madagascar n'a connu que peu d'investissements d'envergure dans ce secteur. « Le barrage d'Andekaleka, construit sous Didier Ratsiraka, n'a connu que deux extensions, 30 MW ajoutés en 2010, puis 30 MW supplémentaires en 2022, bien en deçà des besoins d'une population en constante croissance » .