Sénégal: Fadilou Keïta, Pastef - « Ce qui déstabilise le plus Macky Sall, c'est le dossier Arcelor Mittal »

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) et membre du Bureau politique de Pastef/Les Patriotes, Fadilou Keïta, s'est prononcé, hier, sur ce qu'il appelle «l'activisme médiatique, politico-économique et diplomatique intempestif» de l'ancien président Macky Sall, depuis l'étranger. Selon lui, cette agitation s'expliquerait par la peur d'être rattrapé par plusieurs scandales, dont celui d'Arcelor Mittal.

Directeur de campagne et coordonnateur du « Nemekou Tour » lors des législatives anticipées du 17 novembre 2024, Fadilou Keïta s'est exprimé, hier, au tribunal de Dakar, où il était venu soutenir de jeunes militants patriotes convoqués devant les juges. Interpellé sur les récentes prises de parole de l'ancien chef de l'État, Macky Sall, il a déclaré : « Comme il dit assumer tout ce qui s'est passé durant son magistère, s'il était sérieux et courageux, il reviendrait au Sénégal, où il a des biens, des parents et des amis. Mais il n'ose pas mettre les pieds au pays. »

Selon Fadilou Keïta, « ce qui déstabilise le plus Macky Sall, c'est le dossier ArcelorMittal ». Il affirme que l'ancien président aurait confié à ses proches qu'il s'agissait du seul dossier susceptible d'entraîner des poursuites pour haute trahison. « Nous avons vu les documents où figurent son engagement et sa signature. Inchallah, Macky Sall sera poursuivi pour haute trahison et il sera arrêté », a-t-il insisté.

Fadilou Keïta a également tenu à exprimer sa solidarité envers les deux jeunes patriotes incarcérés, saluant leur « endurance » et espérant leur libération prochaine. Revenant sur les épreuves traversées par les militants du parti, il a rappelé « les attaques contre nos convois, la répression brutale, la torture et les emprisonnements illégaux », des évènements ayant provoqué, selon lui, « des traumatismes sévères ».

Tout en reconnaissant la persistance de certaines tensions, le responsable de Pastef a appelé à « plus d'équilibre dans la distribution de la justice », estimant que l'État, « seul détenteur de la violence légitime », devait veiller à une application équitable du droit.

Enfin, il a invité ses camarades patriotes à « resserrer les rangs, respecter la discipline du parti ainsi que les lois et règlements du pays », tout en leur assurant que les responsables investis de fonctions publiques « resteront au service de tous les citoyens sénégalais, sans exception ».