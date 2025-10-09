Sénégal: Tivaouane - Le marché de Keur Matar fermé temporairement au public

Les commerçants du marché de Keur Matar de Tivaouane sont en train d'obtenir gain de cause à la suite de la sortie de leur délégué dénonçant l'insalubrité et l'insécurité qui caractérisent leur lieu de travail. Ils avaient brandi la menace de suspendre le paiement des taxes municipales, via leur délégué, si les autorités municipales ne prenaient pas en charge leurs doléances.

Le 23 septembre dernier, le délégué du marché, Lamine Diémé avait listé une série de préoccupations. Il s'agit de l'insalubrité, de l'absence de gardien, du manque d'éclairage public, entre autres. Le maire de la commune de Tivaouane, Demba Diop Sy, a sorti un communiqué, le lundi 6 octobre, annonçant la fermeture temporaire du marché de Keur Matar au public, du jeudi 9 au dimanche 19 octobre.

Cette mesure s'explique par des travaux de nettoyage du marché à cause de l'insalubrité qui y règne. Durant cette période, toutes les activités commerciales sont interdites. Selon le communiqué, les services techniques de la mairie, la Sonaged, les responsables du marché sont chargés de l'exécution des travaux de nettoyage. La réouverture du marché est prévue le lundi 20 octobre, toujours selon le communiqué de l'institution municipale.