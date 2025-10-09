Ile Maurice: Sir Gaëtan Duval, un héritage vivant...

9 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

À l'occasion du 95e anniversaire de la naissance de sir Gaëtan Duval, le Parti Mauricien social-démocrate (PMSD) rend hommage à l'un de ses plus illustres fondateurs. Le traditionnel dépôt de gerbes aura lieu aujourd'hui, jeudi 9 octobre, au cimetière de St-Jean, suivi d'une messe à 16 heures. Les célébrations se poursuivront le samedi 11 octobre avec un colloque à la mairie de Port-Louis, placé sous le thème évocateur : «Sir Gaëtan Duval, citoyen du monde».

Pour Olivier Barbe, porte-parole du PMSD, sir Gaëtan Duval fut une figure politique et humaine d'une envergure exceptionnelle. «Sa personnalité dépassait les frontières de l'île Maurice pour briller à l'international. Grâce à lui, Maurice a aussi rayonné sur la carte mondiale», souligne-t-il.

Olivier Barbe rappelle que la contribution de sir Gaëtan Duval sur le plan économique et social demeure immense. «Il fut le père fondateur de deux des plus puissants piliers de notre économie : la zone franche et le tourisme. C'était un visionnaire. Grâce à sa philosophie politique, la sociale-démocratie, l'île Maurice a connu la prospérité», ajoute-t-il.

L'homme politique avait également un profond attachement aux plus démunis. Dans les années 60, il lança la construction des cités ouvrières, convaincu qu'un logement apportait dignité et stabilité à la vie humaine. «Les Mauriciens penseront toujours à Gaëtan Duval en décembre, lorsqu'ils toucheront leur 13e mois», rappelle le porte-parole.

Un maître du barreau

Au-delà de la politique, sir Gaëtan Duval fut une légende du barreau mauricien. Élève de Me Jules Koenig, il plaidait avec passion et humanité. «Il défendait riches et pauvres avec la même ardeur, sans jamais rechercher le profit. Ses contre-interrogatoires étaient redoutables : il est considéré comme le Maître du Barreau du XXe siècle», dit encore Olivier Barbe.

Le rayonnement international de sir Gaëtan Duval est également salué. Il entretenait des relations privilégiées avec des personnalités d'envergure mondiale : la famille Gandhi en Inde, Léopold Sédar Senghor en Afrique, la famille royale britannique, Jacques Chirac et Michel Debré en France, sans oublier ses contacts dans les pays du Golfe.

«Si sir Gaëtan Duval n'existait pas, il aurait fallu l'inventer», conclut avec émotion le porte-parole des Bleus, rappelant qu'au-delà de l'homme politique, sir Gaëtan Duval reste une source d'inspiration et un symbole du rayonnement mauricien dans le monde.

