Ile Maurice: Britannia célèbre ses aînés

Le village de Britannia a célébré dimanche la Journée internationale des personnes âgées lors d'un événement empreint d'émotion et de gratitude, rassemblant plus de 130 aînés venus partager un moment de reconnaissance et de convivialité.

Organisée par l'Elderly Power - Britannia Team, dirigée par Babo Babajee, en partenariat avec la plateforme anAngel, représentée par Navinee Ramnial, la journée a mis à l'honneur les seniors, «gardiens de mémoire et piliers de nos familles».

La cérémonie, rythmée par des prestations culturelles, a rappelé l'importance du respect intergénérationnel. Deux phrases ont particulièrement marqué les discours : «San zotte, pena nou» (Sans eux, nous ne sommes rien) et «Zotte même nou richesses» (Ils sont nos richesses), résumant l'esprit de la journée.

Un déjeuner offert en leur honneur a symbolisé le partage et la gratitude, renforçant les liens entre générations. L'événement a bénéficié du soutien du Rotary Club Haute Rive, du Rotaract Club de Bagatelle et de plusieurs sponsors.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de la Senior Citizens Association, M. Goundan, a été salué pour son engagement de longue date en faveur des aînés. La présence du sergent Narayanam et d'un représentant de la Crime Prevention Unit a également souligné l'attention des autorités à la sécurité et au bien-être des seniors.

«Honorer nos aînés, c'est reconnaître que leurs sacrifices d'hier nourrissent notre présent et éclairent l'avenir», a résumé un intervenant, concluant une journée placée sous le signe du respect, de la mémoire et de la solidarité.