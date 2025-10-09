Ile Maurice: Brian Burns obtient Rs 300 000

9 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

L'affaire opposant Brian Burns à l'État a pris fin lundi, le 6 octobre. L'ancien Chief Executive Officer d'Iframac, gendre de Dawood Rawat, recevra Rs 300 000 en compensation. En contrepartie, il retire toutes les poursuites qu'il a engagées depuis 2015. Les deux parties ont confirmé la décision, en Cour suprême, devant la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul.

Brian Burns avait été arrêté, le 25 mai 2015, dans le cadre de l'enquête sur le groupe BAI/Bramer. Quatre accusations provisoires avaient été retenues contre lui : usage frauduleux de biens, blanchiment, complot et fausse déclaration. Ces charges avaient été rayées le 27 avril 2017. Aucune accusation formelle n'a suivi.

En 2017, estimant son arrestation arbitraire, il avait réclamé Rs 40 millions de dommages et intérêts à l'État, au commissaire de police et à l'ex-assistant commissaire de police Heman Jangi.

L'affaire a connu plusieurs étapes, cette année. Le 27 mai dernier, une proposition de règlement a été évoquée. Le 17 juillet, le dossier a été rappelé devant Pranay Sewpal, Acting Deputy Master and Registrar, puis fixé au 25 septembre. C'est finalement le 6 octobre que l'accord a été conclu et validé par la Cour.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.