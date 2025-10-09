Ile Maurice: Brian Burns obtient Rs 300 000

L'affaire opposant Brian Burns à l'État a pris fin lundi, le 6 octobre. L'ancien Chief Executive Officer d'Iframac, gendre de Dawood Rawat, recevra Rs 300 000 en compensation. En contrepartie, il retire toutes les poursuites qu'il a engagées depuis 2015. Les deux parties ont confirmé la décision, en Cour suprême, devant la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul.

Brian Burns avait été arrêté, le 25 mai 2015, dans le cadre de l'enquête sur le groupe BAI/Bramer. Quatre accusations provisoires avaient été retenues contre lui : usage frauduleux de biens, blanchiment, complot et fausse déclaration. Ces charges avaient été rayées le 27 avril 2017. Aucune accusation formelle n'a suivi.

En 2017, estimant son arrestation arbitraire, il avait réclamé Rs 40 millions de dommages et intérêts à l'État, au commissaire de police et à l'ex-assistant commissaire de police Heman Jangi.

L'affaire a connu plusieurs étapes, cette année. Le 27 mai dernier, une proposition de règlement a été évoquée. Le 17 juillet, le dossier a été rappelé devant Pranay Sewpal, Acting Deputy Master and Registrar, puis fixé au 25 septembre. C'est finalement le 6 octobre que l'accord a été conclu et validé par la Cour.