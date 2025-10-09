Ile Maurice: Un groupe de touristes agressés en pleine randonnée

Un vol à main armée s'est produit, lundi, vers midi et demi, dans la région du Dauguet à Tranquebar. Un octogénaire, habitant Beau Bassin, et un groupe de touristes britanniques, qui se rendaient en randonnée vers le Pouce, ont été pris pour cibles par deux individus, armés de couteaux.

Selon les informations recueillies, le groupe se trouvait à proximité d'un temple lorsqu'il a été approché par deux hommes. Ces derniers auraient d'abord réclamé de l'argent, et l'octogénaire qui agissait comme guide, leur aurait remis une somme symbolique avant que le groupe ne poursuivre sa marche.

Mais quelques instants plus tard, les deux hommes sont revenus à la charge, brandissant, cette fois, leurs armes blanches. Ils auraient menacé le guide avant de lui dérober son sac à dos et une somme d'environ Rs 4 000, ainsi que divers effets personnels.

Les malfaiteurs se seraient ensuite tournés vers les touristes, leur arrachant également leurs sacs et objets de valeur avant de prendre la fuite en direction de Tranquebar.

Personne n'a été blessé lors de l'incident. Le préjudice total est estimé à environ Rs 75 000. Les lieux ne sont pas équipés de caméras de surveillance, ce qui complique les recherches. Cependant, la victime principale affirme être en mesure d'identifier leurs agresseurs.

Cet incident relance le débat sur la sécurité dans les zones de randonnée, souvent prisées par les visiteurs étrangers mais parfois mal surveillées. «Se pa premie fwa ki bann dimounn vinn fer enn ti balad dan montagn ek zot gagn agrese. Bizin plis lapolis dan sa landrwa-la», confie un habitant de Tranquebar, encore choqué par cet acte. Une enquête est en cours pour retrouver les deux suspects, toujours en cavale.