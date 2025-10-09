Ile Maurice: Une promotion d'excellence avec 100 % de réussite

Le sport mauricien vient de franchir une étape importante dans sa quête de professionnalisation. La 12e édition de l'Advanced Sport Management Course (ASMC), organisée sous l'égide de la Solidarité Olympique, s'est clôturée le dimanche 5 octobre lors d'une cérémonie de remise de certificats au siège du Comité Olympique Mauricien (COM) à Trianon.

Pendant six mois, de mars à septembre, 25 participants issus de fédérations nationales variées ont suivi avec assiduité ce programme de haut niveau. Résultat : un taux de réussite exceptionnel de 100 %, confirmant la qualité et l'engagement de cette cuvée 2025.

Conduit par Sanjaye Goboodun (directeur du programme) et coordonné par Vinesha Coocaram, l'ASMC vise à renforcer les compétences en gestion, gouvernance et leadership des cadres sportifs. Chaque participant a été amené à concevoir et présenter un projet appliqué, démontrant sa capacité à analyser les enjeux, planifier des actions et proposer des solutions innovantes pour améliorer la performance des structures sportives locales.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Richard Papie, premier viceprésident du COM, ainsi que de Soureindra Seebaluck et Rajessen Desscann, membres du comité exécutif. Tous ont salué l'engagement exemplaire de la promotion et insisté sur l'importance de traduire ces nouvelles compétences en actions concrètes au service du développement du sport mauricien.

Une diversité qui fait la force

De l'escalade sportive au judo, en passant par le volleyball, l'aviron, le hockey ou encore le tir, les disciplines représentées reflètent la richesse du paysage sportif national.

Des noms comme Cheysta Anouchka Chummun (escalade sportive), Chrystelle Beeson (volley- ball), Irfaan Bundhun (aviron), ou encore Zaynah Cassim Saib (tir) incarnent cette pluralité et montrent que toutes les fédérations souhaitent avancer vers une gestion plus moderne et performante.

Les participants recevront prochainement les diplômes officiels délivrés par la Solidarité Olympique, certifiant internationalement leurs compétences.

Ces nouveaux diplômés représentent désormais une ressource stratégique pour accompagner les athlètes, améliorer la gouvernance et consolider la transparence dans la gestion du sport à Maurice. En atteignant un taux de réussite parfait, l'ASMC 2025 établit un jalon important et confirme que la formation reste l'un des piliers essentiels pour bâtir l'avenir du sport mauricien.