Ile Maurice: Liam Sohaye maintenu en détention pour avoir transféré une Porsche à son nom

Liam Sohaye, 26 ans, habitant d'Eau-Coulée, a été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) dans la soirée du mardi 7 octobre dans une affaire présumée de fraude. Il est accusé d'avoir transféré à son nom, via le système en ligne Mauritius E-Registry, une Porsche Cayenne Turbo d'une valeur estimée à Rs 9,2 millions, appartenant à Michael John Summer.

La fraude aurait été commise sur la Mauritius E-Registry, une plateforme qui requiert un compte Maupass, un portail donnant accès à tous les services gouvernementaux en ligne. Inculpé provisoirement sous la section 39 du FCC Act pour «Fraud by false representation», il a comparu, hier, devant la Cour de Moka, où la FCC a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Sa motion de bail sera débattue le 15 octobre prochain. En attendant, le jeune homme demeure en détention.

Selon nos recoupements, Liam Sohaye aurait créé un compte Maupass en y téléchargeant des documents falsifiés, établis à partir des informations personnelles de Michael John Summer. Il disposait notamment du passeport de ce dernier. Peu après, il a déposé une plainte au poste de police d'Eau Coulée, affirmant avoir perdu le certificat horsepower de la Porsche.

Fort de cette démarche, il se serait présenté dans une succursale de la National Land Transport Authority pour obtenir un nouveau certificat, cette fois à son nom. Munis de ce document, il aurait ensuite tenté de revendiquer la Porsche Cayenne Turbo, allant jusqu'à menacer Michael John Summer de déposer une plainte contre lui pour vol.

L'enquête suit son cours afin d'établir d'éventuelles complicités et de préciser le modus operandi. Deux pistes sont explorées : un piratage du système en ligne ou, hypothèse privilégiée, une utilisation frauduleuse des données personnelles de Michael John Summer. Ce dernier s'est rendu hier matin au Réduit-Triangle, accompagné de son avocat, Me Arshad Inder, pour donner sa version des faits.

Qui plus est, Liam Sohaye est suspecté d'avoir des connexions avec Wendip Appaya dans un réseau de transferts de voitures sans paiements, une piste actuellement examinée par la FCC.