Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les intentions d'émissions de titres publics par les Etats chiffrées à 2 344 milliards de FCFA pour le 4ème trimestre 2025

9 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le volume global prévisionnel des émissions de titres publics des Etats de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) sur le marché financier régional au titre du 4ème trimestre 2025, a été chiffré à 2 344 milliards de FCFA par Mme Oulimata Ndiaye Diassé Directeur de UMOA-Titres.

Dans sa note aux investisseurs, Mme Diassé estime que ce volume est réparti selon les instruments comme suit :1 283 milliards de bons du Trésor et 1 061 milliards d'obligations du Trésor.

Dans le calendrier détaillé qui a été élaboré par la direction de UMOA-Titres, les intentions d'émissions tous titres confondus diffèrent d'un Etat à un autre.

Par ordre d'importance, la Côte d'Ivoire vient en tête avec 650 milliards de FCFA suivie respectivement par le Niger (528,13 milliards), le Sénégal (488 milliards), le Mali (275 milliards), le Burkina Faso (264,96 milliards), le Togo (100 milliards) et la Guinée Bissau (38,08 milliards). Le Bénin n'a pas émis ses intentions d'émissions de titres public pour le quatrième trimestre 2025.

