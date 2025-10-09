Afrique de l'Ouest: BRVM - Plus de 4 milliards FCFA de transactions enregistrées le mercredi 8 octobre 2025

Au terme de la séance de cotation du mercredi 8 octobre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été enregistré plus de 4 milliards FCFA de transactions.

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à 4,240 milliards FCFA contre 1,433 milliard la veille. A l'origine de ces fortes transactions, il y a d'une part une valeur transigée de 2,240 milliards FCFA au niveau du compartiment des actions et d'autre part une valeur transigée de 1,999 milliard FCFA au niveau du compartiment des obligations.

Pour le premier compartiment, le marché a, en particulier enregistré des transactions portant sur 50 564 actions Sonatel Sénégal pour une valeur de 1,309 milliard FCFA et 15 642 actions SAPH Côte d'Ivoire pour une valeur totale de 122,632 millions FCFA. Au niveau du compartiment des obligations, il a été enregistré des transactions portant sur 200 000 obligations TPCI (Trésor Public de Côte d'Ivoire) 5,75% 2022-2037 pour une valeur totale de 1,996 milliard FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 81,965 milliards, en passant de 12 684,143 milliards FCFA la veille à 12 766,108 milliards FCFA ce 8 octobre 2025. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a connu une baisse de 48,095 milliards, s'établissant à 10 978,539 contre 11 026,634 milliards FCFA la veille.

Les trois indices phares sont tous en vert. Une forte progression de 1,06% est notée concernant l'indice BRVM Prestige à 139,04 points contre 137,58 points précédemment. L'indice BRVM Composite s'est, de son côté, rehaussé de 0,65% à 331,11 points contre 328,98 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé de 0,62% à 163,94 points contre 162,93 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 3 600 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,27% à 1 865 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,01% à 1 500 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,93% à 1 250 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,58% à 685 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 2 870 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,35% à 1 300 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 2,56% à 3 800 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 1,01% à 1 465 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 0,75% à 665 FCFA).