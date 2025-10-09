Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a eu ce soir un entretien bilatéral avec son homologue chypriote, Constantinos Kombos.

Au cours de la rencontre, les deux ministres ont échangé sur des questions d'intérêt commun et examiné les moyens de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines.

À l'issue de leurs discussions, ils ont procédé à la signature de protocoles d'accord portant sur la consultation politique, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Cette signature constitue une étape importante dans la consolidation des relations diplomatiques et la promotion de partenariats durables entre l'Éthiopie et Chypre.