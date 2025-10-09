Ethiopie: L'Espagne exprime sa volonté résolue de renforcer et d'élargir sa coopération avec le pays

Addis-Abeba — L'ambassadeur d'Espagne en Éthiopie, Guillermo López Mac-Lellan, a réaffirmé la détermination de son pays à approfondir ses relations diplomatiques, économiques et de développement avec l'Éthiopie, exprimant une volonté claire d'élargir la coopération dans divers domaines.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence éthiopienne d'information (ENA), le diplomate a mis en avant la dynamique positive des relations bilatérales et l'intérêt stratégique de l'Espagne à bâtir une collaboration plus étroite avec l'Éthiopie.

Selon lui, l'Espagne aspire à établir un partenariat global et durable avec l'Éthiopie, fondé sur la promotion du développement à long terme.

L'ambassadeur a rappelé que son pays travaille activement avec l'Éthiopie dans plusieurs secteurs, notamment la lutte contre le changement climatique, le renforcement de la résilience et la promotion du développement durable -- autant d'axes alignés sur les priorités nationales de l'Éthiopie et sur la politique de coopération internationale de l'Espagne.

Sur le plan social, López Mac-Lellan a insisté sur l'importance de l'égalité des genres, soulignant que l'autonomisation des femmes éthiopiennes constitue un pilier essentiel du développement inclusif.

« De nombreuses femmes éthiopiennes assument aujourd'hui des rôles de leadership et participent activement au progrès du pays », a-t-il déclaré, ajoutant que l'Espagne est fière d'appuyer les initiatives favorisant leur participation dans les domaines économique et social.

Dans le secteur de la santé, l'Espagne coopère avec l'Éthiopie à travers la fourniture d'équipements médicaux et la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle destinés à renforcer les capacités locales.

Cette coopération, a précisé l'ambassadeur, sera progressivement étendue aux régions pour améliorer le système de santé et l'accès aux services de base.

Il a également évoqué l'implication de l'Espagne dans des projets visant à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des communautés d'accueil, notamment par des actions facilitant l'accès à l'eau potable, la promotion de l'énergie solaire et le développement des services sociaux essentiels.

En conclusion, López Mac-Lellan a réitéré la volonté de l'Espagne de consolider davantage sa coopération bilatérale et multilatérale avec l'Éthiopie, dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique et durable.