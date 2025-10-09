Addis-Abeba — Lors du 24e Sommet du COMESA à Nairobi, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a mis en avant la nécessité urgente d'une transformation numérique accélérée afin de stimuler la croissance économique et de façonner l'avenir du continent africain.

Réunis dans la capitale kényane, les dirigeants du COMESA ont ouvert les travaux du sommet consacré cette année au thème de l'intégration économique à travers les solutions numériques, rapporte Pulse of Africa.

Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'Afrique se trouvait à un tournant décisif, soulignant que la technologie, en constante évolution, redéfinit la croissance des nations, les interactions sociales et le partage de la prospérité.

« La technologie évolue plus vite que jamais. Pour l'Afrique, ce n'est pas le moment d'attendre et d'observer », a-t-il insisté.

Le Premier ministre a rappelé que le continent dispose des ressources humaines, de la créativité et des richesses naturelles nécessaires pour bâtir un avenir équitable et prospère, appelant à une action concertée et à une vision commune.

Dans cette optique, il a souligné le rôle déterminant des organisations régionales telles que le COMESA, qui doivent, selon lui, « transformer la volonté collective en progrès tangible, privilégier la coordination plutôt que la duplication, et promouvoir l'intégration plutôt que l'isolement ».

L'accent mis cette année sur les solutions numériques en faveur d'économies régionales plus solides et inclusives, a-t-il ajouté, revêt une importance toute particulière.

« La transformation numérique offre à l'Afrique une occasion unique de réécrire son histoire économique », a déclaré Abiy Ahmed.

« Il s'agit de construire une infrastructure publique numérique permettant à chaque citoyen de prouver son identité, d'effectuer des paiements en toute sécurité, d'accéder facilement aux services et de se connecter au-delà des frontières. »

Le chef du gouvernement éthiopien a illustré cette vision par l'exemple de son pays, engagé dans la mise en oeuvre du plan "Éthiopie numérique 2030", une stratégie nationale visant une transformation numérique inclusive.

Il a indiqué que des centaines de services publics ont été numérisés, qu'un programme d'identité numérique couvre désormais plus de 25 millions de citoyens, et que le système éthiopien de paiements électroniques a enregistré près de 4 milliards de transactions en 2024, représentant une valeur totale d'environ 100 millions de dollars américains.

Par ailleurs, il a mentionné que grâce à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle et au programme national de codage, plus de 2,2 millions de jeunes Éthiopiens ont été formés aux compétences numériques, devenant ainsi les innovateurs de demain.

« L'expérience éthiopienne nous enseigne une vérité simple : lorsque l'Afrique investit dans ses talents et ses infrastructures numériques, elle peut rivaliser sur la scène mondiale selon ses propres conditions », a-t-il souligné.

En outre, le Premier ministre a appelé à renforcer la coopération régionale dans le domaine du numérique :

« Imaginons une région du COMESA où l'identité, les paiements et les données circulent sans obstacles ; où le commerce est fluide, la confiance numérique solide et l'innovation sans frontières. C'est ce que peuvent offrir des infrastructures publiques numériques régionales. »