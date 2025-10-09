Ile Maurice: Un septuagénaire arrêté pour attouchements sur une fillette de 11 ans

Une fillette de 11 ans, habitant Cluny, a été victime d'attouchements sexuelle, le mardi 7 octobre. Le suspect, un homme de 70 ans connu du voisinage, a été arrêté le lendemain par la Criminal Investigation Division de Rose-Belle.

Selon la déposition de l'enfant, elle rentrait chez elle après avoir acheté une carte prépayée dans une boutique du quartier lorsqu'elle a croisé l'homme près du magasin Sakaram. Ce dernier l'aurait saisie par la taille avant de lui dire : «To kone to enn zoli tifi.» Il aurait ensuite posé sa main sur sa poitrine en ajoutant des propos à caractère sexuel.

Effrayée, la fillette a réussi à se dégager et s'est précipitée chez elle. En pleurs, elle a raconté les faits à sa mère, employée dans un hôtel de la région. «Li ti an larm, li ti panike. Kan mo finn tann sa, mo finn bizin galoupe, sorti travay. Mo pa ti kapav krwar», confie la mère, encore sous le choc. Cette dernière explique qu'elle connaît le suspect depuis son enfance. «Li ti enn bon tayer lontan, me azordi li pa travay. Li net bwar. Mo krwar linn panse mo tifi pena papa, li rod profite. Me linn gagn so malsans, mo tifi inn reziste.»

L'homme a été intercepté par la police mercredi dans un autobus reliant Rose-Belle à Cluny. Selon nos informations, lorsqu'il a été confronté aux enquêteurs, il aurait reconnu les faits. La mère demande une sanction exemplaire. «Fode donn li enn bon pinision. Pa kapav less dimounn fer sa ar bann zanfan. Kan enn zanfan pena papa, pa vedir dimounn kapav abiz li. Mwa, mo so mama ek mo so papa.» Le père de la fillette est décédé il y a cinq ans.

Un appel au courage pour les jeunes

Ce drame rappelle l'importance de parler et de dénoncer toute forme d'abus. Trop souvent, les enfants gardent le silence par peur ou par honte. Cette fillette a eu le courage de repousser son agresseur et d'en parler immédiatement à sa mère - un geste qui a permis d'éviter le pire et d'amener la justice à agir rapidement. La police encourage les jeunes victimes à alerter un adulte de confiance ou un enseignant ou à contacter les autorités dès qu'elles se sentent en danger. Briser le silence, c'est déjà se protéger.