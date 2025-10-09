Ile Maurice: Un commerçant arrêté après la découverte de plus d'un million de roupies à son domicile

Une opération menée par la Criminal Investigation Division (CID) de Flacq, la mardi 7 octobre, a conduit à l'arrestation d'un commerçant de Trou-d'Eau-Douce soupçonné de blanchiment d'argent. Plus d'un million de roupies en liquide ont été découverts à son domicile, ainsi que plusieurs carnets de papier à rouler et des cigarettes faites main.

L'opération s'est déroulée vers 12 h 55 sous la supervision d'un surintendant de police. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs se sont rendus à la résidence du suspect, située à Sept-Croisée Road, Trou-d'Eau-Douce. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a coopéré en menant les policiers jusqu'à son commerce au rez-de-chaussée.

Lors d'une première fouille, les officiers ont découvert, dans un sac en plastique caché dans une boîte remplie de détritus, 47 carnets de papier à rouler remplis, 17 carnets vides et 19 cigarettes roulées à la main.

Interrogé sur place, le commerçant a expliqué qu'il revendait ces produits dans son échoppe. La perquisition s'est ensuite poursuivie à l'étage, dans son logement. En présence du suspect, les enquêteurs ont ouvert un coffre-fort de marque Diplomat dissimulé dans une armoire.

À l'intérieur, ils ont trouvé Rs 1 273 344 en roupies et en devises étrangères. Questionné sur la provenance de cet argent, le suspect a affirmé qu'une partie provenait de son commerce, tout en reconnaissant qu'il ne déposait pas ses recettes en banque et qu'il ne payait pas d'impôts sur ces revenus.

Il a été arrêté sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent et conduit dans les locaux de la CID de Flacq pour les besoins de l'enquête. Les fonds saisis ont été placés sous scellés à titre de pièces à conviction. Il a ensuite été placé en cellule policière par ordre d'un officier supérieur.

Tension à la CID de Flacq entre l'avocat et des officiers de police

Quelques heures après l'arrestation du commerçant, un incident est survenu dans les locaux mêmes de la CID de Flacq. L'avocat, venu rencontrer son client impliqué dans l'affaire de blanchiment d'argent, a porté plainte pour menaces verbales et agression alléguée contre plusieurs officiers de police.

L'avocat allègue que, lorsqu'il attendait dans le couloir du bureau de la CID, un officier supérieur se serait approché de lui avant de proférer des menaces verbales. Le ton serait rapidement monté et plusieurs policiers auraient encerclé le plaignant. Deux d'entre eux l'auraient agrippé par le col, tandis que d'autres l'auraient bousculé. L'avocat a par la suite indiqué avoir ressenti des douleurs à la poitrine et a affirmé son intention de consigner une déposition officielle. L'incident a eu lieu en présence d'un témoin.

Ces deux affaires, bien que distinctes dans leur nature, sont liées, la deuxième ayant éclaté alors que l'homme de loi tentait de rencontrer son client arrêté quelques heures plus tôt pour blanchiment d'argent.