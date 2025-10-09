Ile Maurice: L'Institut Vajpayee voit le jour

Kaviraj Sukon, ministre de l'Éducation tertiaire, a rappelé que plusieurs rapports avaient mis en évidence le manque de formation des fonctionnaires. «La gestion de la performance enseignée à l'université n'est pas la même que celle appliquée dans la Fonction publique», a-t-il souligné. L'institut, a-t-il ajouté, respectera la Higher Education Act et sera audité par la Quality Assurance Authority. Son conseil d'administration sera majoritairement composé de fonctionnaires, en cohérence avec sa mission de Civil Service College.

Il a aussi annoncé la création d'un Innovation Lab, destiné à permettre aux fonctionnaires d'expérimenter de nouvelles idées. Il a précisé que seules 35 % des Rs 113 millions allouées à la formation en 2021 avaient été utilisées en raison du manque de reconnaissance académique des programmes existants.

Il estime que la mise en oeuvre du Micro-Credential Framework contribuera à remédier à cette situation. Il a cité l'exemple du Singapore Civil Service College, associé à la Harvard Kennedy School, pour illustrer le modèle que Maurice souhaite suivre.

De son côté, le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, est revenu sur la personnalité d'Atal Bihari Vajpayee, qui même face à la guerre, a privilégié le dialogue et la retenue, laissant un héritage fondé sur la coopération et la diplomatie. Qualifiant Atal Bihari Vajpayee de dirigeant respecté pour sa vision et son intégrité, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a salué la contribution de l'Inde, qui a offert le bâtiment destiné à accueillir le nouvel institut.

Ce projet d'institut, a-t-il dit, s'insère dans une démarche plus large de réforme du secteur public. Il a insisté sur la nécessité de rendre les services publics plus efficaces et centrés sur les citoyens et rappelé l'importance de restaurer les valeurs et l'éthique dans certaines institutions. Un Public Sector Reform Bill sera bientôt introduit pour consolider ces changements, avec un système de promotion basé sur le mérite et les compétences.

Résumant les débats, le ministre de la Fonction publique, Raj Pentiah, considère que ce projet de loi jette les bases d'une fonction publique plus responsable et plus transparente. Il a précisé que le conseil d'administration comprendra des représentants des ministères de l'Éducation, des Technologies de l'Information et de la communication et des Finances, afin d'assurer une approche cohérente et orientée vers la performance. Le Parlement a été ajourné au vendredi 10 octobre à 15 heures.