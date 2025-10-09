Ile Maurice: La FCC face à l'énigme Jean Lino - Le chaînon manquant

L'affaire Wendip Appaya, déjà tentaculaire, prend une dimension régionale avec l'apparition d'un nouveau protagoniste : Jean Lino, un homme aujourd'hui activement recherché par les autorités mauriciennes. Son nom s'impose désormais au coeur de l'enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC), qui le considère comme la pièce manquante du puzzle Appaya, notamment en lien avec un voyage mystérieux à Madagascar en janvier dernier.

Depuis le début d'octobre, la FCC a intensifié ses recherches pour tenter de localiser Jean Lino. Plusieurs opérations ont été menées dans le Nord du pays, sans succès.

Jean Lino et Wendip Appaya auraient voyagé ensemble à Madagascar en janvier, avant de rentrer à Maurice à bord du même vol. Ce déplacement, qualifié de «suspect» par les enquêteurs, pourrait être lié à des transferts de fonds illicites ou au trafic de drogue.

Wendip Appaya rejette catégoriquement toute implication illégale. Cependant, la FCC en doute. Les enquêteurs s'interrogent notamment sur les sources de financement d'Appaya, qui aurait acquis plus d'une trentaine de véhicules de luxe pour environ Rs 80 millions.

Plusieurs sociétés liées à Appaya servaient à faire transiter des fonds vers des destinations offshore, sans justificatifs économiques clairs. Jean Lino est considéré comme un témoin stratégique et un suspect potentiel.