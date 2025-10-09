Ile Maurice: Deux policiers en détention

9 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Deux membres des forces de l'ordre ont été interpellés lundi soir lors d'une opération ciblée de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Central Division, dans le cadre d'une enquête sur le trafic de drogues. Ces arrestations mettent au jour un réseau présumé de vente de cannabis impliquant des policiers en activité.

Vers 21 h 30, au SMF Quarters de Vacoas, Dixit Kebla, 35 ans, policier affecté à Curepipe, a été fouillé par les enquêteurs. Sur lui, les officiers ont découvert 9,14 g de cannabis, 54 graines, plusieurs sachets transparents ainsi que Rs 3 150, soupçonnés d'être issus d'activités illicites. Kebla a été placé en détention à Moka, en attendant sa comparution pour possession de cannabis en vue de la revente.

L'enquête s'est ensuite étendue à De Rosnay Street, à Beau-Bassin, où l'ADSU a procédé à l'arrestation de Mohamad Yashvir Noor Lallmohamed, en poste à Quatre-Bornes. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi 37,3 g de cannabis, 52 graines, 125 sachets vides et Rs 10 500, présumés liés au trafic. Lallmohamed a été conduit au poste de Midlands et devra répondre de la même infraction.

