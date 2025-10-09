Ile Maurice: Un détenu tente d'étrangler un médecin

Un incident s'est produit lundi matin à la prison centrale de Beau-Bassin. Un détenu a tenté d'agresser un médecin exerçant au sein de l'établissement alors que celui-ci s'apprêtait à lui prodiguer des soins.

Les faits se sont déroulés vers 9 h 50, dans la salle de consultation du dispensaire médical de la prison. Le médecin, un fonctionnaire du ministère de la Santé affecté à la prison centrale, recevait un détenu venu se plaindre d'une blessure superficielle au bras droit. Lorsque le praticien lui a demandé des précisions sur l'origine de cette blessure, le détenu se serait emporté et aurait rétorqué : «Avoy mwa deor».

Alors que le médecin consignait les informations dans le dossier médical du patient, ce dernier aurait soudainement tenté de l'étrangler avec ses deux mains. L'agression a provoqué un moment de panique dans la salle de consultation. Heureusement, un officier de prison présent dans la pièce est immédiatement intervenu pour maîtriser l'agresseur et l'expulser du local médical, évitant ainsi un drame.

Selon nos informations, le médecin n'a pas été blessé et a indiqué qu'il ne souhaitait pas subir d'examen médical. L'incident a toutefois profondément choqué le personnel de la prison, qui déplore un climat de tension croissant au sein de l'établissement. Une plainte a été enregistrée pour agression au poste de police de Résidence Barkly et une enquête a été ouverte.

Un officier de la prison dénonce les conditions parfois difficiles dans lesquelles travaillent les médecins, infirmiers et agents pénitentiaires appelés à intervenir auprès de détenus au comportement imprévisible. «Les syndicats du personnel carcéral réclament régulièrement un renforcement des mesures de sécurité et un meilleur encadrement psychologique des prisonniers jugés instables. Il faut que le gouvernement prenne tout cela en considération», lâche-t-il.