Ile Maurice: Un homme agresse plusieurs policiers avant d'être maîtrisé

Une violente altercation a éclaté dans l'après-midi du mercredi 8 octobre à la station de police de Flacq lorsqu'un individu de 39 ans, résidant à Belvédère, a agressé plusieurs policiers. Cela, alors qu'il était convoqué pour une affaire de violence domestique.

Selon les informations recueillies, l'homme était convoqué à la station vers 13 h 10 en compagnie d'un policier affecté à ce poste, après qu'une déposition de domestic violence a été faite contre lui plus tôt dans la journée. À son arrivée, il aurait commencé à crier et à proférer des propos injurieux envers les officiers.

Informé qu'il était en état d'arrestation, le suspect aurait refusé d'obtempérer et aurait tenté de prendre la fuite. Les policiers ont alors essayé de le maîtriser, mais il serait devenu agressif, donnant des coups de poing et de pied. Dans la bousculade, un sergent a été violemment poussé contre un mur tandis que d'autres officiers ont essuyé des coups au visage et aux bras.

Grâce au renfort de plusieurs agents, le suspect a finalement été neutralisé et placé en cellule de rétention. Cependant, lors de l'intervention, il se serait cogné la tête à plusieurs reprises contre une paire de menottes, se blessant au front. Il a ensuite été transporté à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Constance, où il a été admis sous surveillance policière. Six policiers ont été blessés lors de l'incident, souffrant pour la plupart de contusions et d'égratignures. Tous ont reçu des soins à l'hôpital avant de regagner leur service.

L'homme, soupçonné de violences conjugales, fera face à plusieurs accusations, notamment pour agression sur des agents de l'autorité et résistance à l'arrestation.