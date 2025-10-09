Le Lycée des Jeunes Filles Ameth Fall de Saint-Louis a abrité hier, mercredi 08 octobre 2025, la cérémonie de lancement officiel du démarrage des enseignements et apprentissages dans les écoles et établissements scolaires de l'Académie.

Une occasion saisie par l'Adjoint au Gouverneur de région en charge des Affaires administratives pour rassurer davantage les parents d'élèves qui craignent pour la présence de la fièvre de la vallée du Rift en les invitant à laisser leurs enfants aller à l'école. Sidy Guissé Diongue de rappeler aussi que l'Académie de Saint-Louis a reçu un lot important de matériels didactiques et que des enseignants sont également attendus pour combler le déficit d'enseignants enregistré au niveau de l'Académie de Saint-Louis.

En observant hier, mercredi 8 octobre 2025, une cérémonie de levée des couleurs au Lycée des Jeunes Filles Ameth Fall de Saint-Louis, en présence de l'Inspecteur d'Académie, du Colonel-Commandant la Zone Militaire n°2, du Colonel-Commandant la Légion Nord de Gendarmerie, des Inspecteurs de l'Éducation et de la Formation (IEF), de l'adjointe au maire de Saint-Louis en charge de l'Éducation, de la Proviseure dudit lycée et des représentants d'Associations de Parents d'Elèves (APE), l'adjoint administratif au Gouverneur de région, Sidy Guissé Diongue, a procédé ainsi au lancement officiel du démarrage des enseignements et apprentissages dans les écoles et établissements scolaires de l'Académie de Saint-Louis. Une rentrée scolaire qui s'est bien déroulée, de l'avis de l'autorité administrative.

«Nous avons posé, comme premier acte de cette rentrée scolaire, une cérémonie de levée les couleurs. Je pense que c'est tout un symbole pour la promotion du civisme et des valeurs citoyennes dans nos écoles et établissements scolaires. Pour ce qui concerne la rentrée, nous pouvons dire globalement qu'elle s'est déroulée normalement dans la région de Saint-Louis. On a, sur la base des statistiques, noté un taux de présence très satisfaisant du corps enseignant», a-t-il dit au terme d'un tour de classes qu'il a effectué dans ce lycée de jeunes filles.

L'adjoint au chef de l'exécutif régional a ainsi profité de l'occasion pour assurer davantage les parents d'élèves quant à la prévalence de la maladie à fièvre de la vallée du Rift dans la région, tout en les invitant à laisser leurs enfants aller à l'école. «Des sessions de sensibilisation, des CRD, des CDD, de partage et de sensibilisation sur l'épidémie ont été organisés. Cette campagne de sensibilisation va se poursuivre au niveau des populations et au niveau des écoles avec l'inspecteur d'Académie. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude pour que l'ensemble des élèves puissent regagner les écoles», a-t-il rassuré à l'endroit des parents d'élèves.

Diongueest également revenue sur l'accompagnement du ministère de l'Éducation Nationale à l'endroit de l'Académie de Saint-Louis, en termes de matériel didactique etde ressources humaines. «Il convient de souligner que la région de Saint-Louis a reçu 5938 tables blancs et 1567 tableaux blancs du Ministère de l'Éducation Nationale. Des enseignants nouveaux sortants sont aussi attendus dans la région. En somme, on peut retenir que toutes les dispositions ont été prises pour avoir ce démarrage effectif des enseignements à Saint-Louis», a-t-il précisé.

Pour rappel, cette initiative vise à systématiser l'éducation aux valeurs morales et civiques, la gouvernance transportante, le réflexe à la gestion améliorée de l'environnement, la culture de la performance et la pédagogie de la réussite dans tous les établissements scolaires de l'Académie de Saint-Louis.

Par ailleurs cette vision nouvelle du pilotage de l'Académie reste arrimée aux orientations indiquées par le ministre de l'Éducation Nationale, dans sa Lettre de Politique Sectorielle, et la volonté fortement exprimée des autorités étatiques d'orienter «notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente, pour enfin, former à l'horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et des technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle».