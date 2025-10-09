Sénégal: Affaire Abdou Nguer et son Co prévenu, Pape Amadou Ndiaye Diaw - Le réquisitoire sévère du Parquet

Jugés hier, mercredi 8 octobre 2025, devant la barre du Tribunal correctionnel de Dakar, Abdou Nguer, chroniqueur proche de l'opposition, et son co-prévenu, Pape Amadou Ndiaye Diaw, risquent respectivement deux (2) ans d'emprisonnement, dont un (1) an ferme assorti d'une amende de 500.000 francs CFA, et six (6) mois de prison ferme avec 100.000 francs CFA d'amende. Le Tribunal correctionnel, qui a joint les deux dossiers, a mis sa décision en délibéré jusqu'au 12 novembre prochain.

Abdou Nguer, chroniqueur proche de l'opposition, et son co-prévenu, Pape Amadou Ndiaye Diaw, ont comparu hier, mercredi 8 octobre 2025, devant la barre du Tribunal correctionnel de Dakar. Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État et apologie de crimes ou délits, à la suite de ses déclarations liées à la mort de Mamadou Badio Camara, ancien président du Conseil constitutionnel, et Mouhamadou Moustapha Ba, ex-ministre des Finances et du Budget, Abdou Nguer pourrait rester en détention plusieurs mois encore, si le Tribunal suit les réquisitions du parquet.

En effet, dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis deux (2) ans d'emprisonnement dont un (1) an ferme, assorti d'une amende de 500.000 francs CFA contre Abdou Nguer. Quant à son co-prévenu, Pape Amadou Ndiaye Diaw, le parquet a demandé une peine de six (6) mois de prison ferme et 100.000 francs CFA d'amende.

À la barre, Abdou Nguer a réfuté l'ensemble des charges retenues contre lui, en dépit de la projection par le parquet de plusieurs extraits de vidéos dans lesquelles il exprimait des positions critiques sur divers sujets, notamment le rapport de la Cour des comptes, le projet de loi d'amnistie qu'il estime favorable aux Forces de défense et de sécurité, ainsi que la mort de Mamadou Badio Camara, ex président du Conseil constitutionnel, et celle de Mouhamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget.

«Toutes les vidéos que le Procureur a produites sont des commentaires anciens. Le parquet a fait une compilation de vidéos qui datent d'un an. Je ne pensais pas qu'un jour je serais jugé pour mes pensées», s'est-il défendu. Avant d'ajouter : «Je ne suis pas au courant d'avoir commis tous ces délits, c'est pourquoi je les conteste.»

Pour sa part, son co-prévenu, Pape Amadou Ndiaye Diaw, affirmant qu'il suit les chroniques d'Abdou Nguer, a reconnu avoir créé un compte Tik Tok pour publier les vidéos du «chroniqueur» dans le but de récolter plus de vues. «C'est moi qui ai publié la vidéo de sa déclaration sur la mort de Badio Camara avec un commentaire demandant une autopsie. Je ne pensais pas que c'était une infraction», a-t-il reconnu.

Le Tribunal correctionnel, qui a joint les deux dossiers, a mis en délibéré sa décision jusqu'au 12 novembre prochain.