Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a reçu hier, mercredi 8 octobre, une délégation de six parlementaires britanniques en visite officielle de cinq jours au Sénégal depuis le lundi 6 octobre. Dans une note parvenue aux médias, les services de l'Assemblée nationale ont souligné que cette rencontre, tenue dans les locaux du Parlement sénégalais, s'inscrit dans la dynamique de la diplomatie parlementaire, considérée comme un levier essentiel pour renforcer les relations d'amitié, de coopération et de partenariat économique entre les deux pays

« La délégation britannique s'est réjouie de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a exprimé toute sa confiance dans le leadership du président de l'Assemblée nationale pour consolider et approfondir les liens historiques qui unissent le Sénégal et le Royaume-Uni », indique la note, qui précise, par ailleurs, que le président Malick Ndiaye a réaffirmé l'engagement du Parlement sénégalais à accompagner les efforts de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, de l'investissement, de l'innovation et de la transition énergétique, afin de bâtir un partenariat mutuellement bénéfique et tourné vers l'avenir.

Loin de s'en tenir-là, cette source renseigne que le président de l'Assemblée nationale a également salué la création du Groupe d'amitié parlementaire Sénégal-Royaume-Uni, appelé à devenir selon lui, un cadre privilégié de dialogue, d'échanges et de coopération entre les deux institutions législatives. « Ce mécanisme permettra de favoriser le partage d'expériences, le renforcement des capacités et la consolidation des bonnes pratiques parlementaires », a encore précisé cette note. Et de conclure, « Le président de l'Assemblée nationale a partagé avec la délégation la vision "Sénégal 2050" portée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en insistant sur le rôle stratégique que le Royaume-Uni pourrait jouer dans la concrétisation de cette ambition nationale, fondée sur la paix, la prospérité partagée et le développement durable ».