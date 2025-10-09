Sénégal: Sédhiou - Des fournitures scolaires aux élèves de la commune de Koussy

Sédhiou — Les élève de la commune de Koussy, dans la région de Sédhiou (sud), ont bénéficié d'une dotation de fournitures scolaires de la part de l'équipe muncipale, un appui destiné en particulier aux enfants en situation de handicap et aux pensionnaires des écoles coraniques.

Les bénéficiaires ont reçu leurs lots au cours d'une cérémonie organisée mercredi, premier jour de la nouvelle rentrée scolaire.

Le président de l'association des personnes handicapées de Koussy, Thierno Diounkoun, a exprimé sa profonde reconnaissance à l'endroit de la municipalité, soulignant que "peu de collectivités territoriales impliquent réellement les personnes vivant avec un handicap et les écoles coraniques dans leurs actions".

Il a salué cette démarche, la considérant comme un levier d'équité sociale permettant aux enfants vivant avec un handicap de poursuivre leur scolarité dans des "conditions dignes".

Moustapha Bodian, directeur de l'école élémentaire de Sankouya et président des directeurs d'école de la commune, a également magnifié cet appui de la municipalité.

Selon lui, les parents d'élèves de la commune, majoritairement paysans, se trouvent confrontés à des difficultés économiques se traduisant par la précarité de leurs conditions de vie.

La dotation de la mairie permet aux élèves et enseignants non seulement de démarrer les cours à temps, mais aussi d'alléger les charge pesant sur les familles, a dit M. Bodian.

Cette initiative, saluée d'une manière générale par les acteurs éducatifs et communautaires locaux, marque un tournant dans la politique inclusive de la commune, selon l'édile.

Mamadou Diallo a indiqué qu'une somme de dix millions de francs CFA a été mobilisée pour équiper les écoles françaises et les Daaras.

Il a insisté sur la dimension inclusive de cette appui, précisant que des kits spéciaux ont été réservés aux élèves en situation de handicap.

Il a également invité les directeurs d'école à réserver un quota de fournitures à ces derniers afin de faciliter leur apprentissage.

Il a signalé que la municipalité qu'il dirige a par ailleurs déboursé dix millions de francs CFA pour équiper les écoles et les "daaras".

Au-delà du secteur de l'éducation, la municipalité a alloué cinq millions de francs CFA aux structures de santé pour l'acquisition de médicaments.

De même, une enveloppe de trois millions de francs CFA a été débloquée pour l'organisation de la coupe du maire, avec la distribution de matériel sportif aux dix-neuf équipes ayant participé au tournoi organisé à cet effet.

Mamadou Diallo a appelé la jeunesse à "s'armer de patience et de tolérance" et à porter "la bonne parole pour préserver la paix et la stabilité de notre pays".