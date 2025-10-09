Sénégal: Une 'journée portes ouvertes' sur les pratiques climato-intelligentes tenue à Kahi

Kaffrine — Une "journée portes ouvertes" de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques agricoles climato-intelligentes s'est tenue mercredi à Pété, dans la commune de Kahi, sous l'égide du Conseil national de concertation et de coopération ruraux (CNCR).

Cette manifestation, organisée avec la participation des clubs changement climatique de la coopérative des producteurs de semences (COPROSEM) de Kahi, s'inscrit dans le prolongement d'une formation sur l'agroécologie et les bonnes pratiques agricoles.

Quarante producteurs, des femmes et des jeunes de différents villages de la commune de Kahi, dans la région de Kaffrine, avaient bénéficié de cette formation dans le cadre du projet "Sécurité alimentaire et agriculture : une adaptation accélérée" (SAGA 2).

L'ambition du projet SAGA 2 est de contribuer à renforcer la mise en oeuvre de l'adaptation climatique pour la sécurité alimentaire dans trois États francophones dont le Sénégal.

Il est mis en oeuvre par le CNCR, le Réseau national des coopératives productrices de semences du Sénégal et la coopérative des producteurs de semences de Kahi, en partenariat avec UPA Développement international, une organisation de coopération internationale québécoise spécialisée en agriculture.

"La promotion de bonnes pratiques agricoles climato-intelligentes s'impose aujourd'hui comme une solution durable permettant d'améliorer la fertilité des sols, de conserver l'eau, de lutter contre l'érosion, mais aussi [de contribuer à] la fabrication de biopesticides [...]" dans l'optique d'augmenter les rendements agricoles, a indiqué Michael Diédhiou, chargé de programme-formateur au CNCR.

Selon M. Diédhiou, le projet SAGA2 a retenu, dans ce cadre, de dérouler une série de formations sur les bonnes pratiques agricoles, dans le but de renforcer la résilience du secteur agricole face aux effets du changement climatique.

La "journée portes ouvertes" de Pété s'est tenue dans cette optique, sous la présidence du responsable régional du CNCR de Kaffrine, Aly Diaw, en présence de Mass Ségnane, représentant le directeur régional du développement rural (DRDR).

Les bénéficiaires ont été sensibilisés sur les méthodes de l'agroforesterie, le reboisement, le compostage, la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes agricoles, a précisé M. Diédhiou.

Une démarche bien appréciée par les populations qui s'engagent à davantage changer de techniques culturales.