Sénégal: Le pays capable de déployer des dispositifs numériques à grande échelle

Les progrès enregistrés dans le télé-enseignement sont la preuve que le Sénégal est capable de déployer des dispositifs numériques à grande échelle, a déclaré le coordonnateur du Projet du ministère de l'Education nationale pour le développement du télé-enseignement (PROMET), Amadou Sidy Ba.

"Ces progrès montrent que le pays est capable de déployer des dispositifs numériques à grande échelle", a-t-il dit dans un entretien à l'APS.

Le projet a été lancé en en 2021, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, avec l'ambition de pallier les perturbations du calendrier scolaire et du déroulement des programmes, en lien avec le confinement.

Le Projet du ministère de l'éducation pour le développement du télé-enseignement (PROMET) était attendu pour favoriser la continuité des enseignements-apprentissages.

Selon son coordonnateur, ce projet est devenu désormais "un instrument opérationnel" de la Stratégie numérique pour l'éducation (SNE), lancée en 2025 et devant être mise en oeuvre jusqu'en 2029.

La SNE, dotée d'un budget de 130 milliards de FCFA, s'inscrit dans le cadre du New Deal Technologique du Sénégal et vise à transformer le système éducatif en intégrant les outils numériques et l'intelligence artificielle.

Le PROMET peut se prévaloir de "trois acquis majeurs" au niveau national depuis 2021, parmi lesquels "une appropriation progressive" des outils numériques par les enseignants, les élèves et les parents, a souligné son coordonnateur.

Il a également cité "la mise en place d'infrastructures et de ressources" sous forme de distribution de tablettes et d'ordinateurs, ainsi que des actions de formation, sans compter la "capacité" du projet à organiser des évaluations et des activités pédagogiques en ligne.

Il donne l'exemple de "l'essai virtuel" mené à Keur Massar pour des élèves de CM2, dont les résultats ont été "concluants".

Le PROMET, un "catalyseur puissant" de technologies éducatives

Le PROMET, a-t-il dit, a été un "catalyseur puissant" dans l'accélération de l'adoption des technologies éducatives.

Conçu selon une démarche inclusive et partenariale, il vise à pérenniser et à étendre les acquis de l'initiative "Apprendre à la maison", a rappelé Amadou Sidy Ba.

"Apprendre à la maison" est un dispositif alternatif à l'arrêt des cours et à la perturbation du calendrier scolaire, imposés par la pandémie.

Les missions assignées au PROMET concernent "la production et la diffusion de contenus pédagogiques numériques, le renforcement des capacités des acteurs (enseignants, formateurs) et la facilitation d'un accès équitable aux opportunités d'apprentissage via des canaux numériques, télévisuels et radiophoniques", a rappelé M. Ba.

En coordination avec les directions pédagogiques, la Division de la promotion des technologies de l'information et de la communication (DPTIC) et les autres services ministériels, le Projet d'enseignement à distance a développé l'application mobile qui met à disposition des contenus pédagogiques structurés (cours, exercices, évaluations).

"L'application permet un suivi statistique des usages (nombre d'utilisateurs, sessions, parcours) et recueille des retours utilisateurs pour améliorer les contenus", a expliqué M. Ba, assurant que les équipes d'encadrement pédagogique et les cellules d'animation pédagogiques, sous la responsabilité des inspections d'académie (IA) et des inspections de l'éducation et de la formation (IEF), sont mises à contribution.

L'objectif, selon lui, est "d'articuler l'outil numérique avec un accompagnement humain local afin d'assurer une appropriation effective".