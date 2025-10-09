Plus d'une soixantaine de personnes ont été arrêtées et des véhicules immobilisés par la police, lors d'une opération de sécurisation de "grande envergure", a appris l'APS du commissaire central de Mbour (ouest), Barra Niang.

Selon le chef du service départemental de la sécurité publique de Mbour, cette opération combinée a été lancée dans la nuit de mardi à mercredi, sous l'égide du commissariat central de Mbour, de concert avec les commissariats de Saly et Diamaguène.

Le Groupement mobile d'intervention (GMI) a également participé à l'opération, de même que des éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie.

"Cette descente policière de grande ampleur s'inscrit dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens, face à la recrudescence de la petite et grande délinquance", a souligné le commissaire central de Mbour.

L'opération a permis d'interpeller "plus d'une soixantaine de personnes", pour "diverses infractions, et plusieurs véhicules [ont été] immobilisés".

Elle a concerné plusieurs quartiers de Mbour et Saly, réputés sensibles, a ajouté le commissaire central de Mbour.

"Nous voulons faire disparaître ce sentiment d'insécurité qui commence à s'installer. Parfois, la perception du danger est plus forte que la réalité. Une présence visible de la police est essentielle pour rassurer les populations", a expliqué le commissaire Niang.

Il assure que des actions de cette nature seront menées régulièrement.