Afrique: La société kenyane M-KOPA devient rentable après une décennie d'expansion dans tout le continent

La startup kenyane de financement d'actifs M-KOPA a déclaré son tout premier bénéfice après plus d'une décennie d'opérations à travers l'Afrique.

La société basée à Nairobi a enregistré un bénéfice de 1,2 milliard de KES (9,2 millions de dollars) en 2024, annulant une perte de 3,2 milliards de KES (24,7 millions de dollars) en 2023, selon des documents déposés au Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires a augmenté de 66 % pour atteindre 53,7 milliards KES (416 millions de dollars), grâce à une demande accrue de smartphones et de services financiers numériques.

Fondée en 2011 pour fournir des systèmes solaires domestiques à crédit, M-KOPA s'est depuis transformée en une plateforme financière numérique offrant des smartphones, des prêts et des assurances à des millions de clients au Kenya, en Ouganda, au Nigéria, en Afrique du Sud et au Ghana.

L'entreprise a attribué son redressement à la croissance de son chiffre d'affaires, à un contrôle plus strict des coûts, à une meilleure souscription de crédit et à une meilleure gestion de son portefeuille. Les partenariats de financement de smartphones conclus par M-KOPA avec Samsung et Nokia, associés à une usine d'assemblage locale à Nairobi, sont devenus des moteurs de revenus importants.

Le retour à la rentabilité de M-KOPA marque un moment décisif pour l'écosystème du paiement à la consommation et du crédit numérique en Afrique. Longtemps considéré comme un cas test pour le financement d'actifs inclusifs, le succès de l'entreprise démontre comment les fintechs peuvent atteindre à la fois l'échelle et la durabilité dans des conditions de financement plus strictes.

Alors que les investisseurs mondiaux poussent les startups africaines à privilégier la rentabilité plutôt que la croissance, les performances de M-KOPA constituent un modèle potentiel - combinant des données alternatives pour l'évaluation du crédit, une gestion disciplinée des coûts et la diversification des produits. Son modèle de prêt piloté par smartphone a renforcé les possibilités de vente croisée de prêts en espèces et de micro-assurance, tout en fidélisant les clients sur les marchés frontières.

Avec plus de 250 millions de dollars levés auprès d'investisseurs tels que Generation Investment Management, Lightrock et British International Investment, le seuil de rentabilité de M-KOPA pourrait redéfinir le sentiment des investisseurs à l'égard des secteurs fintech et BNPL en Afrique, en prouvant que les modèles financiers à grande échelle et axés sur l'impact peuvent produire des rendements réels.