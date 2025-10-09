Après plusieurs jours de turbulences politiques et d'incidents à répétition, un vent d'apaisement semble souffler sur l'Assemblée provinciale du Kongo Central. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le bureau d'âge, conduit par l'honorable Jean Nlandu Nsongo, a convoqué une plénière décisive pour ce jeudi 9 octobre 2025 à 10h30, dans la salle polyvalente de la mairie de Matadi, sur l'avenue Bukavu n°10.

Cette séance, considérée comme une étape clé vers la normalisation institutionnelle, intervient deux jours après la destitution du président Papy Mantezolo et de son vice-président Joseph Nsalambi Ngabakita, décision qui a mis fin à une période d'instabilité marquée par des affrontements physiques, des démissions contestées et des divisions internes entre les élus.

Une plénière axée sur la reconstruction institutionnelle

Selon le communiqué du Bureau d'âge, trois points figurent à l'ordre du jour de cette plénière :

1. Adoption de l'ordre du jour ;

2. Adoption du procès-verbal n°02 de la plénière du 07 octobre 2025 ;

3. Mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée de préparer l'élection du Bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kongo Central.

Cette commission aura pour mission de fixer le calendrier électoral, de recevoir les candidatures et d'assurer la transparence du processus de renouvellement du bureau, afin de rétablir pleinement la légitimité et la stabilité de l'institution.

L'annonce de cette plénière traduit la volonté des élus de tourner la page de la crise et de restaurer la sérénité dans la gestion des affaires provinciales. Plusieurs observateurs saluent cette initiative du bureau d'âge, estimant qu'elle ouvre la voie à une réconciliation entre les différents camps politiques qui s'étaient violemment opposés autour du sort du président Mantezolo.

Le climat politique reste néanmoins sous haute surveillance, alors que les espoirs se portent désormais sur une sortie de crise durable et une relance effective des activités parlementaires au Kongo Central.