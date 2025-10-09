Congo-Kinshasa: Redevabilité et performance - Guylain Nyembo évalue les résultats à mi-parcours de l'INS, l'ANAPI et l'UC-PPP

Sous la houlette du Ministre d'Etat, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, le Ministère du Plan & CAD a tenu, le mardi 7 octobre 2025, une séance solennelle de restitution des résultats à mi-parcours des contrats de performance conclus avec trois établissements publics : l'INS, l'ANAPI et l'UC-PPP.

Cette rencontre, placée sous le signe de la redevabilité et de la gestion axée sur les résultats, a permis de présenter les avancées enregistrées au premier semestre 2025, conformément aux engagements pris lors de la signature des contrats de performance le 21 mars dernier. Ces contrats, encadrés par l'Arrêté ministériel n°068/25 du 26 mars 2025, visent à instaurer une culture de performance au sein des institutions publiques, à travers un suivi régulier assuré par un comité technique d'évaluation.

»L'évaluation à mi-parcours n'est pas une sanction, mais un outil de pilotage. Elle nous permet d'ajuster la trajectoire, de lever les contraintes et d'élever notre niveau d'ambition pour atteindre, d'ici la fin de l'exercice, des résultats encore plus probants », a souligné le Ministre d'Etat.

Il a rappelé les missions essentielles de chaque établissement : la production de statistiques fiables pour l'INS, le renforcement de l'attractivité économique pour l'ANAPI, et la mobilisation des investissements privés dans un cadre transparent et équilibré pour l'UC-PPP. Ces structures, a-t-il ajouté, jouent un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Programme d'Actions du Gouvernement 2024-2028 conduit par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka.

Cette étape à mi-parcours confirme la volonté du Ministère du Plan de faire de la performance institutionnelle un levier central du développement et de l'efficacité de l'action publique.