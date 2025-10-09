Congo-Kinshasa: Patrice Kitebi Kibol Mvul - Des adieux difficiles de l'Assemblée Nationale !

9 Octobre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Patrice Kitebi Kibol Mvul, Député National élu de Kenge, Ancien Directeur Général du Fonds de Promotion de l'Industrie, n'est plus. l'Assemblée Nationale, qui confirme cette nouvelle bouleversante, par un communiqué publié par son Rapporteur, l'Honorable Jacques Djoli Eseng'ekeli, évoque « un mort survenu à Kinshasa en date du mardi 7 octobre 2025, aux environs de 19 heures ».

Pour la Représentation Nationale de la RDC, Patrice Kitebi, arraché si brusquement a l'affection des siens, à l'âge de 71 ans, aura été l'exemple parfait d'engagement et un défenseur incontesté des valeurs républicaines, reconnu notamment pour sa rigueur dans le travail, sa passion pour l'excellence et son sens élevé de l'Etat.

« L'Assemblée nationale salue la mémoire d'un grand serviteur de l'Etat, un homme qui savait concilier la fidélité aux valeurs, une intelligence lucide, la rigueur dans le travail et l'humanisme. l'Assemblée nationale présente ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, aux élus du caucus de Kwango, à son parti et regroupement politique de l'ARDC et à sa plateforme politique Union Sacrée de la Nation » souligne la Chambre basse du Parlement, qui promet de revenir, dès que possible, avec toutes les informations nécessaires ayant trait au programme des obsèques du natif de Kenge, dans la province du Kwango.

